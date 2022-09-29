https://ria.ru/20220929/spetsialnosti-1820327831.html
Список специальностей, по которым "точно мобилизуют", назвали фейком
Список специальностей, по которым "точно мобилизуют", назвали фейком - РИА Новости, 29.09.2022
Список специальностей, по которым "точно мобилизуют", назвали фейком
Портал "Объясняем.рф" назвал фейками распространяемый в соцсетях список военно-учетных специальностей (вус), якобы в первую очередь подлежащих частичной... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:50
2022-09-29T14:50
2022-09-29T15:00
частичная мобилизация в россии
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Портал "Объясняем.рф" назвал фейками распространяемый в соцсетях список военно-учетных специальностей (вус), якобы в первую очередь подлежащих частичной мобилизации."Распространяемые списки – это фейки. Как сообщили в Минобороны, в первую очередь, в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители", - говорится в ответе на просьбу подтвердить достоверность тиражируемых в соцсетях списков вус.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_723b30afd5c13e6a62c178d2de556b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, общество
Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
14:50 29.09.2022 (обновлено: 15:00 29.09.2022)
Список специальностей, по которым "точно мобилизуют", назвали фейком
"Объясняем.рф" назвал список специальностей, по которым "точно мобилизуют", фейком