https://ria.ru/20220929/spetsialnosti-1820327831.html

Список специальностей, по которым "точно мобилизуют", назвали фейком

Список специальностей, по которым "точно мобилизуют", назвали фейком - РИА Новости, 29.09.2022

Список специальностей, по которым "точно мобилизуют", назвали фейком

Портал "Объясняем.рф" назвал фейками распространяемый в соцсетях список военно-учетных специальностей (вус), якобы в первую очередь подлежащих частичной... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:50

2022-09-29T14:50

2022-09-29T15:00

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Портал "Объясняем.рф" назвал фейками распространяемый в соцсетях список военно-учетных специальностей (вус), якобы в первую очередь подлежащих частичной мобилизации."Распространяемые списки – это фейки. Как сообщили в Минобороны, в первую очередь, в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители", - говорится в ответе на просьбу подтвердить достоверность тиражируемых в соцсетях списков вус.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, общество