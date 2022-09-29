https://ria.ru/20220929/soglasheniya-1820322228.html
ПСБ и Кузбасс подписали ряд соглашений по развитию туризма и спорта
ПСБ и Кузбасс подписали ряд соглашений по развитию туризма и спорта - РИА Новости, 29.09.2022
ПСБ и Кузбасс подписали ряд соглашений по развитию туризма и спорта
Председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе поездки в Кемеровскую область подписал с губернатором региона Сергеем Цивилевым ряд соглашений, предусматривающих... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:30
2022-09-29T14:30
2022-09-29T17:19
псб (банк псб)
промсвязьбанк
россия
петр фрадков
сергей цивилев
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе поездки в Кемеровскую область подписал с губернатором региона Сергеем Цивилевым ряд соглашений, предусматривающих сотрудничество в сфере строительства туристической и спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба банка. В частности, банк будет принимать участие в строительстве двух гостиничных комплексов в Кемерове. Реализация инвестпроектов будет способствовать развитию туристической инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Кемеровской области – Кузбасса, поможет создать новые рабочие места в городе, а также позволит увеличить налоговые поступления в областной бюджет. Оба комплекса планируется возвести в Центральном районе города с развитой инфраструктурой и удобным расположением по отношению к основным достопримечательностям и деловым, досуговым и административным объектам.Кроме того, Фрадков и Цивилев подписали соглашение о строительстве в Кемерове Центра уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного проекта "ПСБ — Детям"."Кемерово — крупный промышленный, экономически развитый город, один из научных и культурных центров Сибири. Все это в сочетании с транспортной доступностью и разнообразием природы Кузбасса привлекает сюда поток гостей, приезжающих в город как в туристических целях, так и для решения рабочих вопросов. ПСБ, обладая экспертизой в строительстве объектов гостиничной инфраструктуры и располагая широким набором финансовых продуктов и услуг, выступит надежным партнером правительства Кемеровской области при реализации этих инвестпроектов", - сказал Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20220907/psb-1815071311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк, россия, петр фрадков, сергей цивилев
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Россия, Петр Фрадков, Сергей Цивилев
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе поездки в Кемеровскую область подписал с губернатором региона Сергеем Цивилевым ряд соглашений, предусматривающих сотрудничество в сфере строительства туристической и спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба банка.
В частности, банк будет принимать участие в строительстве двух гостиничных комплексов в Кемерове
. Реализация инвестпроектов будет способствовать развитию туристической инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Кемеровской области – Кузбасса, поможет создать новые рабочие места в городе, а также позволит увеличить налоговые поступления в областной бюджет. Оба комплекса планируется возвести в Центральном районе города с развитой инфраструктурой и удобным расположением по отношению к основным достопримечательностям и деловым, досуговым и административным объектам.
Кроме того, Фрадков и Цивилев подписали соглашение о строительстве в Кемерове Центра уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного проекта "ПСБ — Детям".
"Кемерово — крупный промышленный, экономически развитый город, один из научных и культурных центров Сибири. Все это в сочетании с транспортной доступностью и разнообразием природы Кузбасса привлекает сюда поток гостей, приезжающих в город как в туристических целях, так и для решения рабочих вопросов. ПСБ, обладая экспертизой в строительстве объектов гостиничной инфраструктуры и располагая широким набором финансовых продуктов и услуг, выступит надежным партнером правительства Кемеровской области при реализации этих инвестпроектов", - сказал Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.