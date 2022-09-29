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ПСБ и Кузбасс подписали ряд соглашений по развитию туризма и спорта - РИА Новости, 29.09.2022
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ПСБ и Кузбасс подписали ряд соглашений по развитию туризма и спорта
ПСБ и Кузбасс подписали ряд соглашений по развитию туризма и спорта - РИА Новости, 29.09.2022
ПСБ и Кузбасс подписали ряд соглашений по развитию туризма и спорта
Председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе поездки в Кемеровскую область подписал с губернатором региона Сергеем Цивилевым ряд соглашений, предусматривающих... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:30
2022-09-29T17:19
псб (банк псб)
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петр фрадков
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе поездки в Кемеровскую область подписал с губернатором региона Сергеем Цивилевым ряд соглашений, предусматривающих сотрудничество в сфере строительства туристической и спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба банка. В частности, банк будет принимать участие в строительстве двух гостиничных комплексов в Кемерове. Реализация инвестпроектов будет способствовать развитию туристической инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Кемеровской области – Кузбасса, поможет создать новые рабочие места в городе, а также позволит увеличить налоговые поступления в областной бюджет. Оба комплекса планируется возвести в Центральном районе города с развитой инфраструктурой и удобным расположением по отношению к основным достопримечательностям и деловым, досуговым и административным объектам.Кроме того, Фрадков и Цивилев подписали соглашение о строительстве в Кемерове Центра уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного проекта "ПСБ — Детям"."Кемерово — крупный промышленный, экономически развитый город, один из научных и культурных центров Сибири. Все это в сочетании с транспортной доступностью и разнообразием природы Кузбасса привлекает сюда поток гостей, приезжающих в город как в туристических целях, так и для решения рабочих вопросов. ПСБ, обладая экспертизой в строительстве объектов гостиничной инфраструктуры и располагая широким набором финансовых продуктов и услуг, выступит надежным партнером правительства Кемеровской области при реализации этих инвестпроектов", - сказал Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, россия, петр фрадков, сергей цивилев
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Россия, Петр Фрадков, Сергей Цивилев
14:30 29.09.2022 (обновлено: 17:19 29.09.2022)
 

ПСБ и Кузбасс подписали ряд соглашений по развитию туризма и спорта

© Фото : ПАО "Промсвязьбанк"ПСБ и Кузбасс подписали ряд соглашений по развитию туризма и спорта
ПСБ и Кузбасс подписали ряд соглашений по развитию туризма и спорта - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : ПАО "Промсвязьбанк"
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе поездки в Кемеровскую область подписал с губернатором региона Сергеем Цивилевым ряд соглашений, предусматривающих сотрудничество в сфере строительства туристической и спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба банка.
В частности, банк будет принимать участие в строительстве двух гостиничных комплексов в Кемерове. Реализация инвестпроектов будет способствовать развитию туристической инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Кемеровской области – Кузбасса, поможет создать новые рабочие места в городе, а также позволит увеличить налоговые поступления в областной бюджет. Оба комплекса планируется возвести в Центральном районе города с развитой инфраструктурой и удобным расположением по отношению к основным достопримечательностям и деловым, досуговым и административным объектам.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 11:28
ПСБ обеспечит строительство жилья для работников ААК "Прогресс"
Кроме того, Фрадков и Цивилев подписали соглашение о строительстве в Кемерове Центра уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного проекта "ПСБ — Детям".
"Кемерово — крупный промышленный, экономически развитый город, один из научных и культурных центров Сибири. Все это в сочетании с транспортной доступностью и разнообразием природы Кузбасса привлекает сюда поток гостей, приезжающих в город как в туристических целях, так и для решения рабочих вопросов. ПСБ, обладая экспертизой в строительстве объектов гостиничной инфраструктуры и располагая широким набором финансовых продуктов и услуг, выступит надежным партнером правительства Кемеровской области при реализации этих инвестпроектов", - сказал Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.
 
ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкРоссияПетр ФрадковСергей Цивилев
 
 
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