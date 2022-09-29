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Сигал и журналист Соловьев навестили раненых росгвардейцев - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/sigal-1820379746.html
Сигал и журналист Соловьев навестили раненых росгвардейцев
Сигал и журналист Соловьев навестили раненых росгвардейцев - РИА Новости, 29.09.2022
Сигал и журналист Соловьев навестили раненых росгвардейцев
Актер Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьев посетили главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Подмосковье, где навестили раненных сотрудников... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T17:02
2022-09-29T17:17
специальная военная операция на украине
стивен сигал
владимир соловьев (телеведущий)
виктор золотов
московская область (подмосковье)
балашиха
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Актер Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьев посетили главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Подмосковье, где навестили раненных сотрудников ведомства, сообщает пресс-служба Росгвардии."Знаменитый актер Стивен Сигал и известный журналист Владимир Соловьев посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, где провели встречу с военнослужащими и сотрудниками ведомства, находящимися на излечении", - говорится в сообщении.Отмечается, что почетные гости навестили сотрудников ведомства вместе с первым заместителем директора Росгвардии Виктором Стригуновым и советником директора Росгвардии Игорем Пышкиным.Как рассказали в ведомстве, Сигал поинтересовался у пациентов об их самочувствии, пожелал им скорейшего выздоровления. Кроме того, он выразил признательность коллективу госпиталя за спасение раненых. Соловьев же отметил высокий боевой дух, мужество, самоотверженность и отвагу росгвардейцев, которые они провялили на передовой."Стригунов по поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова вручил военнослужащим и сотрудникам ведомства медали, поблагодарил их за добросовестное выполнение воинского и служебного долга", - добавили в пресс-службе.Как следует из информации на сайте госпиталя, располагается он в подмосковной Балашихе.
https://ria.ru/20220924/bolnitsa-1819222625.html
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стивен сигал, владимир соловьев (телеведущий), виктор золотов, московская область (подмосковье), балашиха, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Специальная военная операция на Украине, Стивен Сигал, Владимир Соловьев (телеведущий), Виктор Золотов, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
17:02 29.09.2022 (обновлено: 17:17 29.09.2022)
 
Сигал и журналист Соловьев навестили раненых росгвардейцев

Актер Сигал и журналист Соловьев навестили раненых росгвардейцев в госпитале в Подмосковье

© Фото : РосгвардияАктер Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьев в главном военном клиническом госпитале Росгвардии в Подмосковье
Актер Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьев в главном военном клиническом госпитале Росгвардии в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Росгвардия
Актер Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьев в главном военном клиническом госпитале Росгвардии в Подмосковье
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Актер Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьев посетили главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Подмосковье, где навестили раненных сотрудников ведомства, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"Знаменитый актер Стивен Сигал и известный журналист Владимир Соловьев посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, где провели встречу с военнослужащими и сотрудниками ведомства, находящимися на излечении", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что почетные гости навестили сотрудников ведомства вместе с первым заместителем директора Росгвардии Виктором Стригуновым и советником директора Росгвардии Игорем Пышкиным.
Как рассказали в ведомстве, Сигал поинтересовался у пациентов об их самочувствии, пожелал им скорейшего выздоровления. Кроме того, он выразил признательность коллективу госпиталя за спасение раненых. Соловьев же отметил высокий боевой дух, мужество, самоотверженность и отвагу росгвардейцев, которые они провялили на передовой.
"Стригунов по поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова вручил военнослужащим и сотрудникам ведомства медали, поблагодарил их за добросовестное выполнение воинского и служебного долга", - добавили в пресс-службе.
Как следует из информации на сайте госпиталя, располагается он в подмосковной Балашихе.
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Специальная военная операция на УкраинеСтивен СигалВладимир Соловьев (телеведущий)Виктор ЗолотовМосковская область (Подмосковье)БалашихаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
 
 
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