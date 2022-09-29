https://ria.ru/20220929/sigal-1820379746.html

Сигал и журналист Соловьев навестили раненых росгвардейцев

Сигал и журналист Соловьев навестили раненых росгвардейцев - РИА Новости, 29.09.2022

Сигал и журналист Соловьев навестили раненых росгвардейцев

Актер Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьев посетили главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Подмосковье, где навестили раненных сотрудников... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T17:02

2022-09-29T17:02

2022-09-29T17:17

специальная военная операция на украине

стивен сигал

владимир соловьев (телеведущий)

виктор золотов

московская область (подмосковье)

балашиха

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Актер Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьев посетили главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Подмосковье, где навестили раненных сотрудников ведомства, сообщает пресс-служба Росгвардии."Знаменитый актер Стивен Сигал и известный журналист Владимир Соловьев посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, где провели встречу с военнослужащими и сотрудниками ведомства, находящимися на излечении", - говорится в сообщении.Отмечается, что почетные гости навестили сотрудников ведомства вместе с первым заместителем директора Росгвардии Виктором Стригуновым и советником директора Росгвардии Игорем Пышкиным.Как рассказали в ведомстве, Сигал поинтересовался у пациентов об их самочувствии, пожелал им скорейшего выздоровления. Кроме того, он выразил признательность коллективу госпиталя за спасение раненых. Соловьев же отметил высокий боевой дух, мужество, самоотверженность и отвагу росгвардейцев, которые они провялили на передовой."Стригунов по поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова вручил военнослужащим и сотрудникам ведомства медали, поблагодарил их за добросовестное выполнение воинского и служебного долга", - добавили в пресс-службе.Как следует из информации на сайте госпиталя, располагается он в подмосковной Балашихе.

https://ria.ru/20220924/bolnitsa-1819222625.html

https://ria.ru/20220803/rosgvardiya-1807045189.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стивен сигал, владимир соловьев (телеведущий), виктор золотов, московская область (подмосковье), балашиха, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество