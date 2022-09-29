17:02 29.09.2022 (обновлено: 17:17 29.09.2022)
Сигал и журналист Соловьев навестили раненых росгвардейцев
Актер Сигал и журналист Соловьев навестили раненых росгвардейцев в госпитале в Подмосковье
© Фото : РосгвардияАктер Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьев в главном военном клиническом госпитале Росгвардии в Подмосковье
© Фото : Росгвардия
Актер Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьев в главном военном клиническом госпитале Росгвардии в Подмосковье
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Актер Стивен Сигал и журналист Владимир Соловьев посетили главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Подмосковье, где навестили раненных сотрудников ведомства, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"Знаменитый актер Стивен Сигал и известный журналист Владимир Соловьев посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, где провели встречу с военнослужащими и сотрудниками ведомства, находящимися на излечении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что почетные гости навестили сотрудников ведомства вместе с первым заместителем директора Росгвардии Виктором Стригуновым и советником директора Росгвардии Игорем Пышкиным.
Как рассказали в ведомстве, Сигал поинтересовался у пациентов об их самочувствии, пожелал им скорейшего выздоровления. Кроме того, он выразил признательность коллективу госпиталя за спасение раненых. Соловьев же отметил высокий боевой дух, мужество, самоотверженность и отвагу росгвардейцев, которые они провялили на передовой.
"Стригунов по поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова вручил военнослужащим и сотрудникам ведомства медали, поблагодарил их за добросовестное выполнение воинского и служебного долга", - добавили в пресс-службе.
Как следует из информации на сайте госпиталя, располагается он в подмосковной Балашихе.