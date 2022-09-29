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ВС России поразили еще шесть пунктов управления украинской армии - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/punkty-1820311766.html
ВС России поразили еще шесть пунктов управления украинской армии
ВС России поразили еще шесть пунктов управления украинской армии - РИА Новости, 29.09.2022
ВС России поразили еще шесть пунктов управления украинской армии
Российские военные за сутки поразили 6 пунктов управления украинской армии, в том числе двух механизированных бригад, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:52
2022-09-29T13:52
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 6 пунктов управления украинской армии, в том числе двух механизированных бригад, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
13:52 29.09.2022
 
ВС России поразили еще шесть пунктов управления украинской армии

Минобороны: ВС России поразили еще шесть пунктов управления украинской армии

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРабота расчета артиллерии ВС РФ
Работа расчета артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Работа расчета артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 6 пунктов управления украинской армии, в том числе двух механизированных бригад, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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