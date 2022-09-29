https://ria.ru/20220929/punkty-1820311766.html

ВС России поразили еще шесть пунктов управления украинской армии

ВС России поразили еще шесть пунктов управления украинской армии - РИА Новости, 29.09.2022

ВС России поразили еще шесть пунктов управления украинской армии

Российские военные за сутки поразили 6 пунктов управления украинской армии, в том числе двух механизированных бригад, сообщило в четверг министерство обороны... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:52

2022-09-29T13:52

2022-09-29T13:52

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 6 пунктов управления украинской армии, в том числе двух механизированных бригад, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено шесть пунктов управления ВСУ, в том числе командные пункты 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики и 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, а также 87 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 198 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика