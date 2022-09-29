https://ria.ru/20220929/priznanie-1820227881.html

В ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума

В ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума - РИА Новости, 29.09.2022

В ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума

Власти Луганской Народной Республики не рассчитывают на признание Западом итогов референдума по вхождению в состав Российской Федерации, в этом нет... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:07

2022-09-29T07:07

2022-09-29T07:07

в мире

родион мирошник

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики не рассчитывают на признание Западом итогов референдума по вхождению в состав Российской Федерации, в этом нет необходимости, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, о принятии республики в состав РФ в качестве нового субъекта.Он подчеркнул, что у ЛНР нет никакой необходимости в признании Западом."Строить какие-то свои выводы на основе... садо-мазо-заявлений отдельных европейских политиков я не вижу никакого смысла. Это достаточно абсурдная позиция, которая не имеет смысла ни для серьезного обсуждения, ни для какой-то аргументации, и уж тем более - для признания на государственном уровне. Об этом сейчас речи не идет, в этом нет никакой необходимости", - заявил Мирошник.С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов РФ. В обеих республиках и двух регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220928/zapad-1819950112.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

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