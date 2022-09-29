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В ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума - РИА Новости, 29.09.2022
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В ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума
В ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума - РИА Новости, 29.09.2022
В ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума
Власти Луганской Народной Республики не рассчитывают на признание Западом итогов референдума по вхождению в состав Российской Федерации, в этом нет... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T07:07
2022-09-29T07:07
в мире
родион мирошник
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики не рассчитывают на признание Западом итогов референдума по вхождению в состав Российской Федерации, в этом нет необходимости, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, о принятии республики в состав РФ в качестве нового субъекта.Он подчеркнул, что у ЛНР нет никакой необходимости в признании Западом."Строить какие-то свои выводы на основе... садо-мазо-заявлений отдельных европейских политиков я не вижу никакого смысла. Это достаточно абсурдная позиция, которая не имеет смысла ни для серьезного обсуждения, ни для какой-то аргументации, и уж тем более - для признания на государственном уровне. Об этом сейчас речи не идет, в этом нет никакой необходимости", - заявил Мирошник.С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов РФ. В обеих республиках и двух регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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в мире, родион мирошник, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Родион Мирошник, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
07:07 29.09.2022
 
В ЛНР не рассчитывают на признание Западом итогов референдума

Мирошник заявил, что ЛНР не рассчитывает на признание Западом итогов референдума

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Луганск . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики не рассчитывают на признание Западом итогов референдума по вхождению в состав Российской Федерации, в этом нет необходимости, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, о принятии республики в состав РФ в качестве нового субъекта.
"Мы не рассчитываем на признание Запада и не будем тратить на это время - в этом нет ни малейшей необходимости. А дальше история расставит свои точки над "i" в последующих процессах", - заявил Мирошник.
Он подчеркнул, что у ЛНР нет никакой необходимости в признании Западом.
"Строить какие-то свои выводы на основе... садо-мазо-заявлений отдельных европейских политиков я не вижу никакого смысла. Это достаточно абсурдная позиция, которая не имеет смысла ни для серьезного обсуждения, ни для какой-то аргументации, и уж тем более - для признания на государственном уровне. Об этом сейчас речи не идет, в этом нет никакой необходимости", - заявил Мирошник.
С 23 по 27 сентября в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов РФ. В обеих республиках и двух регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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В миреРодион МирошникРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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