https://ria.ru/20220929/oruzhie-1820349275.html

Мобилизованные смогут сдавать оружие государству на бессрочное хранение

Мобилизованные смогут сдавать оружие государству на бессрочное хранение - РИА Новости, 29.09.2022

Мобилизованные смогут сдавать оружие государству на бессрочное хранение

В Госдуму в ближайшее время может быть внесен законопроект о праве мобилизованных сдавать своё оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T15:45

2022-09-29T15:45

2022-09-29T16:29

госдума рф

россия

общество

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820317702_0:169:3214:1977_1920x0_80_0_0_0a1729269c5d502a285c32a9cf07e0f4.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Госдуму в ближайшее время может быть внесен законопроект о праве мобилизованных сдавать своё оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение, также документ предусматривает освобождение от ответственности владельцев оружия, находящихся в зоне СВО, если срок действия их разрешения на оружие истечёт, сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Владельцы оружия, которые подпадают под частичную мобилизацию или добровольно заключают контракт на военную службу, должны иметь приоритетное и внеочередное право сдавать своё оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение. Это важно ещё и для того, чтобы обеспечить его сохранность. <…> В свою очередь, владельцы оружия, его не сдавшие, но уже находящиеся в зоне СВО, должны быть освобождены от ответственности в случае, если срок действия их разрешения на оружие истечёт", - отметил он.Соответствующие инициативы уже разрабатываются депутатами совместно с Росгвардией и другими заинтересованными ведомствами, подчеркнул парламентарий. Он рассчитывает, что они будут внесены в Госдуму в ближайшее время.По словам Хинштейна, указание принимать оружие у мобилизованных и контрактников будет направляться руководством Росгвардии всем органам лицензионно-разрешительной работы и госконтроля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, россия, общество, частичная мобилизация в россии