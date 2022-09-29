https://ria.ru/20220929/oruzhie-1820349275.html
Мобилизованные смогут сдавать оружие государству на бессрочное хранение
Мобилизованные смогут сдавать оружие государству на бессрочное хранение - РИА Новости, 29.09.2022
Мобилизованные смогут сдавать оружие государству на бессрочное хранение
В Госдуму в ближайшее время может быть внесен законопроект о праве мобилизованных сдавать своё оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T15:45
2022-09-29T15:45
2022-09-29T16:29
госдума рф
россия
общество
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820317702_0:169:3214:1977_1920x0_80_0_0_0a1729269c5d502a285c32a9cf07e0f4.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Госдуму в ближайшее время может быть внесен законопроект о праве мобилизованных сдавать своё оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение, также документ предусматривает освобождение от ответственности владельцев оружия, находящихся в зоне СВО, если срок действия их разрешения на оружие истечёт, сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Владельцы оружия, которые подпадают под частичную мобилизацию или добровольно заключают контракт на военную службу, должны иметь приоритетное и внеочередное право сдавать своё оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение. Это важно ещё и для того, чтобы обеспечить его сохранность. <…> В свою очередь, владельцы оружия, его не сдавшие, но уже находящиеся в зоне СВО, должны быть освобождены от ответственности в случае, если срок действия их разрешения на оружие истечёт", - отметил он.Соответствующие инициативы уже разрабатываются депутатами совместно с Росгвардией и другими заинтересованными ведомствами, подчеркнул парламентарий. Он рассчитывает, что они будут внесены в Госдуму в ближайшее время.По словам Хинштейна, указание принимать оружие у мобилизованных и контрактников будет направляться руководством Росгвардии всем органам лицензионно-разрешительной работы и госконтроля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820317702_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_8ff00faafe6cec9c77066d0eb1e65936.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, общество, частичная мобилизация в россии
Госдума РФ, Россия, Общество, Частичная мобилизация в России
15:45 29.09.2022 (обновлено: 16:29 29.09.2022)
Мобилизованные смогут сдавать оружие государству на бессрочное хранение
В ГД разрабатывают проект о праве мобилизованных сдавать оружие государству на хранение
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости.
В Госдуму в ближайшее время может быть внесен законопроект о праве мобилизованных сдавать своё оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение, также документ предусматривает освобождение от ответственности владельцев оружия, находящихся в зоне СВО, если срок действия их разрешения на оружие истечёт, сообщил
депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Владельцы оружия, которые подпадают под частичную мобилизацию или добровольно заключают контракт на военную службу, должны иметь приоритетное и внеочередное право сдавать своё оружие государству в ускоренном порядке на бессрочное хранение. Это важно ещё и для того, чтобы обеспечить его сохранность. <…> В свою очередь, владельцы оружия, его не сдавшие, но уже находящиеся в зоне СВО, должны быть освобождены от ответственности в случае, если срок действия их разрешения на оружие истечёт", - отметил он.
Соответствующие инициативы уже разрабатываются депутатами совместно с Росгвардией и другими заинтересованными ведомствами, подчеркнул парламентарий. Он рассчитывает, что они будут внесены в Госдуму в ближайшее время.
По словам Хинштейна, указание принимать оружие у мобилизованных и контрактников будет направляться руководством Росгвардии всем органам лицензионно-разрешительной работы и госконтроля.