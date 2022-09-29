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Отслуживших в Росгвардии могут мобилизовать - РИА Новости, 29.09.2022
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Отслуживших в Росгвардии могут мобилизовать
Отслуживших в Росгвардии могут мобилизовать - РИА Новости, 29.09.2022
Отслуживших в Росгвардии могут мобилизовать
Россияне, уволенные в запас после срочной службы в Росгвардии и не имеющие оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы, сообщает в четверг запущенный... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:32
2022-09-29T12:32
безопасность
сергей шойгу
россия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россияне, уволенные в запас после срочной службы в Росгвардии и не имеющие оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы, сообщает в четверг запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Да, после увольнения со службы в Росгвардии гражданин может быть мобилизован, если нет оснований для отсрочки", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820276505.html
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безопасность, сергей шойгу, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Частичная мобилизация в России
12:32 29.09.2022
 
Отслуживших в Росгвардии могут мобилизовать

Отслуживших в Росгвардии и не имеющих оснований для отсрочки могут мобилизовать

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россияне, уволенные в запас после срочной службы в Росгвардии и не имеющие оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы, сообщает в четверг запущенный правительством портал "Объясняем.рф".
"Да, после увольнения со службы в Росгвардии гражданин может быть мобилизован, если нет оснований для отсрочки", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
12:10
Учителя могут вручать повестки на мобилизацию, сообщает "Объясняем.рф"
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
БезопасностьСергей ШойгуРоссияУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Частичная мобилизация в России
 
 
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