https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820283895.html

Отслуживших в Росгвардии могут мобилизовать

Отслуживших в Росгвардии могут мобилизовать - РИА Новости, 29.09.2022

Отслуживших в Росгвардии могут мобилизовать

Россияне, уволенные в запас после срочной службы в Росгвардии и не имеющие оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы, сообщает в четверг запущенный... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:32

2022-09-29T12:32

2022-09-29T12:32

безопасность

сергей шойгу

россия

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россияне, уволенные в запас после срочной службы в Росгвардии и не имеющие оснований для отсрочки, могут быть мобилизованы, сообщает в четверг запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Да, после увольнения со службы в Росгвардии гражданин может быть мобилизован, если нет оснований для отсрочки", - сообщили на портале в ответе на соответствующий вопрос.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820276505.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, сергей шойгу, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии