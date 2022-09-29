https://ria.ru/20220929/litsenziya-1820456574.html
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС - РИА Новости, 29.09.2022
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС
Ограничительные меры Евросоюза, вступившие в силу 18 сентября, привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока" South Stream... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:09
2022-09-29T21:09
2022-09-29T21:59
экономика
евросоюз
south stream transport
турецкий поток
турция
россия
черное море
нидерланды
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ограничительные меры Евросоюза, вступившие в силу 18 сентября, привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока" South Stream Transport B.V.Официальное уведомление об этом направили власти Нидерландов. Уточняется, что ограничительные меры запрещают поставку товаров в Россию и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания.Тем не менее рестрикции не ограничивают дальнейшую транспортировку газа. Исходя из этого, снабжение топливом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает, подчеркнул оператор. Компания уже подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от властей Нидерландов. В South Stream Transport B.V. заявили, что имеют все правовые основания получить исключение по действующему санкционному регулированию Евросоюза. Это объясняется тем, что газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", впоследствии через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, помогая тем самым обеспечивать их энергетическую безопасность.Оператор трубопровода также отметил, что на протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта компаниями материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020 года.
https://ria.ru/20220805/potok-1807539152.html
https://ria.ru/20220903/gazoprovod-1814246134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, south stream transport, турецкий поток, турция, россия, черное море, нидерланды
Экономика, Евросоюз, South Stream Transport, Турецкий поток, Турция, Россия, Черное море, Нидерланды
21:09 29.09.2022 (обновлено: 21:59 29.09.2022)
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС
South Stream Transport: из-за санкций ЕС у оператора "Турецкого потока" отозвали лицензию
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ограничительные меры Евросоюза, вступившие в силу 18 сентября, привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока" South Stream Transport B.V.
Официальное уведомление об этом направили власти Нидерландов
. Уточняется, что ограничительные меры запрещают поставку товаров в Россию
и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания.
"В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Черное море
для потребителей в Турции
и европейских странах", — говорится в сообщении компании.
Тем не менее рестрикции не ограничивают дальнейшую транспортировку газа. Исходя из этого, снабжение топливом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает, подчеркнул оператор.
Компания уже подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от властей Нидерландов. В South Stream Transport B.V. заявили, что имеют все правовые основания получить исключение по действующему санкционному регулированию Евросоюза. Это объясняется тем, что газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", впоследствии через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, помогая тем самым обеспечивать их энергетическую безопасность.
Оператор трубопровода также отметил, что на протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта компаниями материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020 года.