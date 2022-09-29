Рейтинг@Mail.ru
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/litsenziya-1820456574.html
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС - РИА Новости, 29.09.2022
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС
Ограничительные меры Евросоюза, вступившие в силу 18 сентября, привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока" South Stream... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:09
2022-09-29T21:59
экономика
евросоюз
south stream transport
турецкий поток
турция
россия
черное море
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959378_0:304:2950:1963_1920x0_80_0_0_da34e9175e65fd467260ab0b90b3cda5.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ограничительные меры Евросоюза, вступившие в силу 18 сентября, привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока" South Stream Transport B.V.Официальное уведомление об этом направили власти Нидерландов. Уточняется, что ограничительные меры запрещают поставку товаров в Россию и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания.Тем не менее рестрикции не ограничивают дальнейшую транспортировку газа. Исходя из этого, снабжение топливом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает, подчеркнул оператор. Компания уже подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от властей Нидерландов. В South Stream Transport B.V. заявили, что имеют все правовые основания получить исключение по действующему санкционному регулированию Евросоюза. Это объясняется тем, что газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", впоследствии через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, помогая тем самым обеспечивать их энергетическую безопасность.Оператор трубопровода также отметил, что на протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта компаниями материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020 года.
https://ria.ru/20220805/potok-1807539152.html
https://ria.ru/20220903/gazoprovod-1814246134.html
турция
россия
черное море
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755959378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0aca239193909fb5831a1f5d6f063ab2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, south stream transport, турецкий поток, турция, россия, черное море, нидерланды
Экономика, Евросоюз, South Stream Transport, Турецкий поток, Турция, Россия, Черное море, Нидерланды
21:09 29.09.2022 (обновлено: 21:59 29.09.2022)
 
У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС

South Stream Transport: из-за санкций ЕС у оператора "Турецкого потока" отозвали лицензию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская"
Компрессорная станция Русская - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ограничительные меры Евросоюза, вступившие в силу 18 сентября, привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока" South Stream Transport B.V.
Официальное уведомление об этом направили власти Нидерландов. Уточняется, что ограничительные меры запрещают поставку товаров в Россию и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания.
"В результате введения новых санкций 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия компании South Stream Transport B.V. — оператора морского газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ транспортируется через Черное море для потребителей в Турции и европейских странах", — говорится в сообщении компании.
Тем не менее рестрикции не ограничивают дальнейшую транспортировку газа. Исходя из этого, снабжение топливом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает, подчеркнул оператор.
Работает исправно, без всяких сбоев: Путин отметил работу газовой артерии Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:28
Путин назвал "Турецкий поток" одной из важнейших газовых артерий в Европу
Компания уже подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от властей Нидерландов. В South Stream Transport B.V. заявили, что имеют все правовые основания получить исключение по действующему санкционному регулированию Евросоюза. Это объясняется тем, что газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", впоследствии через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, помогая тем самым обеспечивать их энергетическую безопасность.
Оператор трубопровода также отметил, что на протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта компаниями материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020 года.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 16:51
В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом
 
ЭкономикаЕвросоюзSouth Stream TransportТурецкий потокТурцияРоссияЧерное мореНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала