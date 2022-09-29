https://ria.ru/20220929/litsenziya-1820456574.html

У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС

У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС - РИА Новости, 29.09.2022

У оператора "Турецкого потока" досрочно отозвали лицензию из-за санкций ЕС

Ограничительные меры Евросоюза, вступившие в силу 18 сентября, привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока" South Stream... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T21:09

2022-09-29T21:09

2022-09-29T21:59

экономика

евросоюз

south stream transport

турецкий поток

турция

россия

черное море

нидерланды

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Ограничительные меры Евросоюза, вступившие в силу 18 сентября, привели к досрочному отзыву экспортной лицензии у оператора "Турецкого потока" South Stream Transport B.V.Официальное уведомление об этом направили власти Нидерландов. Уточняется, что ограничительные меры запрещают поставку товаров в Россию и предоставление услуг, в частности технической помощи и обслуживания.Тем не менее рестрикции не ограничивают дальнейшую транспортировку газа. Исходя из этого, снабжение топливом различных отраслей промышленности и миллионов домохозяйств в Турции и европейских странах в краткосрочной и долгосрочной перспективе не пострадает, подчеркнул оператор. Компания уже подала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от властей Нидерландов. В South Stream Transport B.V. заявили, что имеют все правовые основания получить исключение по действующему санкционному регулированию Евросоюза. Это объясняется тем, что газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", впоследствии через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, помогая тем самым обеспечивать их энергетическую безопасность.Оператор трубопровода также отметил, что на протяжении 2022 года Европейский союз периодически вводил дополнительные санкции, направленные на ограничение экспорта компаниями материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда "кубов" ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020 года.

https://ria.ru/20220805/potok-1807539152.html

https://ria.ru/20220903/gazoprovod-1814246134.html

турция

россия

черное море

нидерланды

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, евросоюз, south stream transport, турецкий поток, турция, россия, черное море, нидерланды