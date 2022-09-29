https://ria.ru/20220929/institut-1820258377.html

Путин поздравил работников Радиевого института имени Хлопина с его юбилеем

Путин поздравил работников Радиевого института имени Хлопина с его юбилеем - РИА Новости, 29.09.2022

Путин поздравил работников Радиевого института имени Хлопина с его юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Радиевого института имени В. Г. Хлопина со столетием его создания, отметив востребованность их... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:05

2022-09-29T11:05

2022-09-29T11:05

владимир путин

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Радиевого института имени В. Г. Хлопина со столетием его создания, отметив востребованность их знаний в атомной энергетике и медицине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас со 100-летием Радиевого института имени В. Г. Хлопина. У истоков создания вашего института стояли выдающиеся учёные, которые понимали исключительную важность становления и развития в нашей стране перспективных областей науки и атомной промышленности. Они на десятилетия вперёд определили основной вектор деятельности Института, заложили традиции подвижнического служения своему призванию, людям, Отечеству", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что нынешний коллектив достойно продолжает дело предшественников, посвящает себя многогранной исследовательской работе, совершенствует и внедряет современные технологические решения для производства новых видов продукции, а также мыслит и трудится на перспективу."Подчеркну, ваши знания и опыт, яркие открытия и большой творческий, созидательный потенциал имеют важное научное и практическое значение. Они востребованы в атомной энергетике, ядерной физике, радиоэкологии, медицине, в других сферах. Желаю вам успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего", - заключил президент.

https://ria.ru/20201013/rosatom-1579631058.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия