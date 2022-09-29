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Путин поздравил работников Радиевого института имени Хлопина с его юбилеем - РИА Новости, 29.09.2022
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Путин поздравил работников Радиевого института имени Хлопина с его юбилеем
Путин поздравил работников Радиевого института имени Хлопина с его юбилеем - РИА Новости, 29.09.2022
Путин поздравил работников Радиевого института имени Хлопина с его юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Радиевого института имени В. Г. Хлопина со столетием его создания, отметив востребованность их... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:05
2022-09-29T11:05
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Радиевого института имени В. Г. Хлопина со столетием его создания, отметив востребованность их знаний в атомной энергетике и медицине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас со 100-летием Радиевого института имени В. Г. Хлопина. У истоков создания вашего института стояли выдающиеся учёные, которые понимали исключительную важность становления и развития в нашей стране перспективных областей науки и атомной промышленности. Они на десятилетия вперёд определили основной вектор деятельности Института, заложили традиции подвижнического служения своему призванию, людям, Отечеству", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что нынешний коллектив достойно продолжает дело предшественников, посвящает себя многогранной исследовательской работе, совершенствует и внедряет современные технологические решения для производства новых видов продукции, а также мыслит и трудится на перспективу."Подчеркну, ваши знания и опыт, яркие открытия и большой творческий, созидательный потенциал имеют важное научное и практическое значение. Они востребованы в атомной энергетике, ядерной физике, радиоэкологии, медицине, в других сферах. Желаю вам успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего", - заключил президент.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
11:05 29.09.2022
 
Путин поздравил работников Радиевого института имени Хлопина с его юбилеем

Путин отметил вклад Радиевого института имени Хлопина в атомную энергетику и медицину

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Радиевого института имени В. Г. Хлопина со столетием его создания, отметив востребованность их знаний в атомной энергетике и медицине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со 100-летием Радиевого института имени В. Г. Хлопина. У истоков создания вашего института стояли выдающиеся учёные, которые понимали исключительную важность становления и развития в нашей стране перспективных областей науки и атомной промышленности. Они на десятилетия вперёд определили основной вектор деятельности Института, заложили традиции подвижнического служения своему призванию, людям, Отечеству", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что нынешний коллектив достойно продолжает дело предшественников, посвящает себя многогранной исследовательской работе, совершенствует и внедряет современные технологические решения для производства новых видов продукции, а также мыслит и трудится на перспективу.
"Подчеркну, ваши знания и опыт, яркие открытия и большой творческий, созидательный потенциал имеют важное научное и практическое значение. Они востребованы в атомной энергетике, ядерной физике, радиоэкологии, медицине, в других сферах. Желаю вам успехов в реализации намеченных планов и всего наилучшего", - заключил президент.
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