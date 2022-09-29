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Немецкие пивовары сокращают производство из-за роста цен на углекислый газ
Немецкие пивовары сокращают производство из-за роста цен на углекислый газ - РИА Новости, 29.09.2022
Немецкие пивовары сокращают производство из-за роста цен на углекислый газ
Пивоварни Германии предупреждают население о сокращении производства.
2022-09-29T12:02
2022-09-29T12:02
2022-09-29T12:02
экономика
санкции в отношении россии
нюрнберг
германия
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Стефан Штретц, владелец одной из фабрик в Нюрнберге, сообщает: "Углекислый газ является побочным продуктом производства удобрений. Однако, производство удобрений было прекращено, поскольку оно чрезвычайно энергоемко. Энергия стала очень дорогой, поэтому мы вынуждены прекратить производство удобрений." В производстве пиво не должно контактировать с кислородом, поэтому и используется углекислый газ. Если растут цены на углекислый газ, то дорожает и пиво. А чем выше цена на популярный напиток, тем меньше спроса у покупателей.
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РИА Новости
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Немецкие пивовары сокращают производство из-за роста цен на углекислый газ
Пивоварни Германии предупреждают население о сокращении производства.
2022-09-29T12:02
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, санкции в отношении россии, нюрнберг, германия, видео
Экономика, Санкции в отношении России, Нюрнберг, Германия
Немецкие пивовары сокращают производство из-за роста цен на углекислый газ
Пивоварни Германии предупреждают население о сокращении производства.
Стефан Штретц, владелец одной из фабрик в Нюрнберге, сообщает: "Углекислый газ является побочным продуктом производства удобрений. Однако, производство удобрений было прекращено, поскольку оно чрезвычайно энергоемко. Энергия стала очень дорогой, поэтому мы вынуждены прекратить производство удобрений."
В производстве пиво не должно контактировать с кислородом, поэтому и используется углекислый газ. Если растут цены на углекислый газ, то дорожает и пиво. А чем выше цена на популярный напиток, тем меньше спроса у покупателей.