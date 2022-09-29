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Немецкие пивовары сокращают производство из-за роста цен на углекислый газ

Немецкие пивовары сокращают производство из-за роста цен на углекислый газ - РИА Новости, 29.09.2022

Немецкие пивовары сокращают производство из-за роста цен на углекислый газ

Пивоварни Германии предупреждают население о сокращении производства.

2022-09-29T12:02

2022-09-29T12:02

2022-09-29T12:02

экономика

санкции в отношении россии

нюрнберг

германия

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Стефан Штретц, владелец одной из фабрик в Нюрнберге, сообщает: "Углекислый газ является побочным продуктом производства удобрений. Однако, производство удобрений было прекращено, поскольку оно чрезвычайно энергоемко. Энергия стала очень дорогой, поэтому мы вынуждены прекратить производство удобрений." В производстве пиво не должно контактировать с кислородом, поэтому и используется углекислый газ. Если растут цены на углекислый газ, то дорожает и пиво. А чем выше цена на популярный напиток, тем меньше спроса у покупателей.

нюрнберг

германия

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Немецкие пивовары сокращают производство из-за роста цен на углекислый газ Пивоварни Германии предупреждают население о сокращении производства. 2022-09-29T12:02 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, санкции в отношении россии, нюрнберг, германия, видео