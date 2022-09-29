https://ria.ru/20220929/energetika-1820457354.html
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие в энергетической отрасли
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие в энергетической отрасли - РИА Новости, 29.09.2022
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие в энергетической отрасли
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган позитивно оценили взаимодействие в энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:21
2022-09-29T21:21
2022-09-29T21:22
экономика
владимир путин
турция
россия
аэс "аккую"
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган позитивно оценили взаимодействие в энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля."В частности, отмечена поступательная динамика торгово-экономических связей, существенный прирост товарооборота. Дана позитивная оценка взаимодействию в энергетической отрасли – в рамках реализации контрактов на поставку в Турцию российского природного газа и совместного строительства АЭС "Аккую". Акцентирована заинтересованность в практической реализации договоренностей, достигнутых на встречах Президентов России и Турции в Сочи и Самарканде", - говорится в сообщении.
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экономика, владимир путин, турция, россия, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган, в мире
Экономика, Владимир Путин, Турция, Россия, АЭС "Аккую", Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
21:21 29.09.2022 (обновлено: 21:22 29.09.2022)
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие в энергетической отрасли
Путин и президент Турции Эрдоган позитивно оценили взаимодействие в энергетической отрасли