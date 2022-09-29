Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие в энергетической отрасли - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/energetika-1820457354.html
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие в энергетической отрасли
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие в энергетической отрасли - РИА Новости, 29.09.2022
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие в энергетической отрасли
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган позитивно оценили взаимодействие в энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:21
2022-09-29T21:22
экономика
владимир путин
турция
россия
аэс "аккую"
реджеп тайип эрдоган
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600637560_0:183:1005:748_1920x0_80_0_0_32dc933f8b87962791edff43fdcb5148.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган позитивно оценили взаимодействие в энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля."В частности, отмечена поступательная динамика торгово-экономических связей, существенный прирост товарооборота. Дана позитивная оценка взаимодействию в энергетической отрасли – в рамках реализации контрактов на поставку в Турцию российского природного газа и совместного строительства АЭС "Аккую". Акцентирована заинтересованность в практической реализации договоренностей, достигнутых на встречах Президентов России и Турции в Сочи и Самарканде", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220919/aes-1817752297.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600637560_4:0:1001:748_1920x0_80_0_0_b8567f5ded55fa8fe7e90b505e2cb694.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, турция, россия, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган, в мире
Экономика, Владимир Путин, Турция, Россия, АЭС "Аккую", Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
21:21 29.09.2022 (обновлено: 21:22 29.09.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили взаимодействие в энергетической отрасли

Путин и президент Турции Эрдоган позитивно оценили взаимодействие в энергетической отрасли

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган позитивно оценили взаимодействие в энергетической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля.
"В частности, отмечена поступательная динамика торгово-экономических связей, существенный прирост товарооборота. Дана позитивная оценка взаимодействию в энергетической отрасли – в рамках реализации контрактов на поставку в Турцию российского природного газа и совместного строительства АЭС "Аккую". Акцентирована заинтересованность в практической реализации договоренностей, достигнутых на встречах Президентов России и Турции в Сочи и Самарканде", - говорится в сообщении.
Указатель на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 05:34
В минэнерго Турции рассказали о работах на АЭС "Аккую"
 
ЭкономикаВладимир ПутинТурцияРоссияАЭС "Аккую"Реджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала