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Благоустройство парка завершилось в подмосковном Наро-Фоминске - РИА Новости, 29.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220929/blagoustroystvo-1820327261.html
Благоустройство парка завершилось в подмосковном Наро-Фоминске
Благоустройство парка завершилось в подмосковном Наро-Фоминске - РИА Новости, 29.09.2022
Благоустройство парка завершилось в подмосковном Наро-Фоминске
Благоустройство парка Победы завершилось в городском округе Наро-Фоминск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T14:44
2022-09-29T14:44
новости подмосковья
благоустройство
михаил хайкин
наро-фоминск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Благоустройство парка Победы завершилось в городском округе Наро-Фоминск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.В рамках благоустройства по национальному проекту "Жилье и городская среда" в парке появилась интерактивная зона – уличный кинотеатр с амфитеатром, площадка для выгула собак, оборудованы места для тихого отдыха с шахматными столами и видовые терассы. Также был обсустроен прогулочный маршрут из деревянного настила, спортивная зона с уличными тренажерами, воркаут элементами и площадкой для йоги, для детей построили игровую площадку с мягким покрытием из резиновой крошки"В этом году мы провели масштабную реконструкцию этого памятного места с максимальным сохранением лесного массива. Разместили образцы военной техники, привели в порядок памятник-самолет МиГ-17, обустроили зоны активного и спокойного отдыха. Парк превратился в комфортную и уютную рекреационную зону для совместного семейного отдыха. Теперь, задача посетителей – бережно относиться к проведенному благоустройству", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
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наро-фоминск
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благоустройство, михаил хайкин, наро-фоминск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Благоустройство, Михаил Хайкин, Наро-Фоминск, Московская область (Подмосковье)
14:44 29.09.2022
 

Благоустройство парка завершилось в подмосковном Наро-Фоминске

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиБлагоустройство парка завершилось в подмосковном Наро-Фоминске
Благоустройство парка завершилось в подмосковном Наро-Фоминске - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Благоустройство парка завершилось в подмосковном Наро-Фоминске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Благоустройство парка Победы завершилось в городском округе Наро-Фоминск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.
В рамках благоустройства по национальному проекту "Жилье и городская среда" в парке появилась интерактивная зона – уличный кинотеатр с амфитеатром, площадка для выгула собак, оборудованы места для тихого отдыха с шахматными столами и видовые терассы. Также был обсустроен прогулочный маршрут из деревянного настила, спортивная зона с уличными тренажерами, воркаут элементами и площадкой для йоги, для детей построили игровую площадку с мягким покрытием из резиновой крошки
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"В этом году мы провели масштабную реконструкцию этого памятного места с максимальным сохранением лесного массива. Разместили образцы военной техники, привели в порядок памятник-самолет МиГ-17, обустроили зоны активного и спокойного отдыха. Парк превратился в комфортную и уютную рекреационную зону для совместного семейного отдыха. Теперь, задача посетителей – бережно относиться к проведенному благоустройству", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
 
Новости ПодмосковьяБлагоустройствоМихаил ХайкинНаро-ФоминскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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