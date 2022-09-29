https://ria.ru/20220929/aeroflot-1820306625.html

Аэрофлот отмечает 25 лет со дня начала торгов акциями на бирже

Аэрофлот отмечает 25 лет со дня начала торгов акциями на бирже - РИА Новости, 29.09.2022

Аэрофлот отмечает 25 лет со дня начала торгов акциями на бирже

Аэрофлот отмечает в четверг 25 лет с момента начала организованных торгов обыкновенными акциями компании на фондовом рынке. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:34

2022-09-29T13:34

2022-09-29T13:34

пресс-релизы

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МОСКВА, 29 сен – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот отмечает в четверг 25 лет с момента начала организованных торгов обыкновенными акциями компании на фондовом рынке.Аэрофлот ведет историю как российское акционерное общество с осуждением 1990-х годов, когда после приватизации 48,8% ее акций были проданы по закрытой подписке родового трудового коллектива и приравненным к ним поверхностям. В результате этого стали акционерами Аэрофлота организована 21 встреча. Интерес к приобретению стали Аэрофлота, а также российские и зарубежные институциональные инвесторы.29 сентября 1997 года бумаги Аэрофлота были допущены к организованным торгам на фондовую биржу РТС (в настоящее время — Московская биржа).Спрос на акции стал естественным благодаря допуску к организованным торгам и уже в 1998 году были выполнены требования по ликвидности и объемным торговым операциям.После этого кризиса Компания продолжала наращивать объемы торговли и диверсифицировать акционерную базу, несмотря на глобальные и локальные и турбулентность фондовых рынков. В 2001 году был получен доступ к торгам на бирже ММВБ, которая в 2011 году после присоединения к ней РТС была преобразована в Московскую биржу. В 2014 году акции Аэрофлота были включены в Первый уровень листинга на объединённой Московской Бирже.На самом деле механизм применения включает в себя самые популярные и ликвидные инструменты российского финансового рынка и включает в себя основные индексы Аэроэкспорта Московской Биржи, включая Индекс Одной МосБиржи, Индекс РТС, Широкого рынка, Индекс "Транспортный Индекс", "Ответственность и открытость Индекса" и другие. Также на Московской Бирже обращаются фьючерсы на акции Аэрофлота и биржевые облигации.Аэрофлот продолжает активно развивать инвестиционное сообщество и расширять акционерную базу с упором на частное розничное занятие на российском финансовом рынке. На начало 2022 года среди акционеров было выделено около 550 тысяч рабочих мест (рост в 26 раз с момента начала организованных торгов) и их количество продолжается. Аэрофлот также поддерживает контакты с розничными инвесторами при оказании помощи в специализированных магазинах. Пульс от Тинькофф Инвестиций и Профит от БКС.Следуя за эффективной практикой государственных компаний, Аэрофлот развивает и углубляет развитие со всеми заинтересованными сторонами, повышая уровень эффективности бизнеса и внося свою лепту в повышение повышения грамотности населения России.Деятельность Аэрофлота как публичной компании высоко оценивают участники рынка и эксперты. Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи прокомментировала: "Аэрофлот — один из первых российских эмитентов, акции которого начали обращаться на биржу. Компания развивалась совместно с отечественными ценными бумагами на сегодняшнем рынке ценных бумаг России и одного из самых известных брендов стран, которые стабильно входят в число наиболее популярных ценных бумаг в портфелях случайных ситуаций. Аэрофлот — пример применения лучших практик корпоративного управления и отношений со стейкхолдерами. Мы часто встречаем высокое качество восприятия и устойчивость Аэрофлота. Поздравляем компанию с юбилейной публичной деятельностью и ожидаем сохранения заданной высокой планки вкусов с инвестсообществом".Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы