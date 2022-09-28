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Захарова назвала заседание СБ ООН по "Северным потокам" чрезвычайной мерой - РИА Новости, 28.09.2022
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Захарова назвала заседание СБ ООН по "Северным потокам" чрезвычайной мерой
Захарова назвала заседание СБ ООН по "Северным потокам" чрезвычайной мерой - РИА Новости, 28.09.2022
Захарова назвала заседание СБ ООН по "Северным потокам" чрезвычайной мерой
Заседание СБ ООН по ситуации с "Северными потоками" является одной из чрезвычайных мер, необходимых для привлечения внимания к проблеме, заявила официальный... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T18:24
2022-09-28T18:27
мария захарова
россия
дания
швеция
совет безопасности оон
оон
северный поток — 2
северный поток
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации с "Северными потоками" является одной из чрезвычайных мер, необходимых для привлечения внимания к проблеме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы."Что касается нашей решительности - Совет Безопасности созывается не каждый день, это действительно одна из чрезвычайных мер привлечения международного внимания и постановки вопроса в международно-правовой плоскости", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
https://ria.ru/20220928/severnyypotok-1820112615.html
https://ria.ru/20220928/gazoprovod-1820035983.html
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мария захарова, россия, дания, швеция, совет безопасности оон, оон, северный поток — 2, северный поток, в мире, авария на "северных потоках"
Мария Захарова, Россия, Дания, Швеция, Совет Безопасности ООН, ООН, Северный поток — 2, Северный поток, В мире, Авария на "Северных потоках"
18:24 28.09.2022 (обновлено: 18:27 28.09.2022)
 
Захарова назвала заседание СБ ООН по "Северным потокам" чрезвычайной мерой

Захарова назвала срочное заседание Совбеза ООН по "Северным потокам" чрезвычайной мерой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Заседание СБ ООН по ситуации с "Северными потоками" является одной из чрезвычайных мер, необходимых для привлечения внимания к проблеме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее сообщил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.
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"Что касается нашей решительности - Совет Безопасности созывается не каждый день, это действительно одна из чрезвычайных мер привлечения международного внимания и постановки вопроса в международно-правовой плоскости", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
В понедельник инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке — 2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.
Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток — 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
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Мария ЗахароваРоссияДанияШвецияСовет Безопасности ООНООНСеверный поток — 2Северный потокВ миреАвария на "Северных потоках"
 
 
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