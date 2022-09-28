https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1819967480.html

Рогов выразил надежду, что Запорожье станет частью России в ближайшие дни

Рогов выразил надежду, что Запорожье станет частью России в ближайшие дни - РИА Новости, 28.09.2022

Рогов выразил надежду, что Запорожье станет частью России в ближайшие дни

Запорожская область может стать частью Российской Федерации уже в ближайшие дни, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T07:45

2022-09-28T07:45

2022-09-28T07:45

владимир рогов

запорожская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Запорожская область может стать частью Российской Федерации уже в ближайшие дни, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области установлено, что за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко."Теперь мы обращаемся к Российской Федерации и ждем ответа от президента России. Надеюсь, уже в ближайшие дни мы станем составной частью единой России", - сказал Рогов РИА Новости.Ранее представитель администрации региона сообщил РИА Новости, что глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий намерен посетить Москву после объявления итогов референдума.

https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1819963800.html

запорожская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владимир рогов, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях, в мире