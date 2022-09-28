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Рогов выразил надежду, что Запорожье станет частью России в ближайшие дни - РИА Новости, 28.09.2022
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Рогов выразил надежду, что Запорожье станет частью России в ближайшие дни
Рогов выразил надежду, что Запорожье станет частью России в ближайшие дни - РИА Новости, 28.09.2022
Рогов выразил надежду, что Запорожье станет частью России в ближайшие дни
Запорожская область может стать частью Российской Федерации уже в ближайшие дни, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:45
2022-09-28T07:45
владимир рогов
запорожская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Запорожская область может стать частью Российской Федерации уже в ближайшие дни, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области установлено, что за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко."Теперь мы обращаемся к Российской Федерации и ждем ответа от президента России. Надеюсь, уже в ближайшие дни мы станем составной частью единой России", - сказал Рогов РИА Новости.Ранее представитель администрации региона сообщил РИА Новости, что глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий намерен посетить Москву после объявления итогов референдума.
https://ria.ru/20220928/zaporozhe-1819963800.html
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владимир рогов, запорожская область, россия, референдумы на освобожденных территориях, в мире
Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, В мире
07:45 28.09.2022
 
Рогов выразил надежду, что Запорожье станет частью России в ближайшие дни

Член ГСА Рогов выразил надежду, что Запорожье станет частью России уже в ближайшие дни

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДевушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе
Девушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Девушка голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке в Мелитополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Запорожская область может стать частью Российской Федерации уже в ближайшие дни, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
После обработки 100% бюллетеней на референдуме в Запорожской области установлено, что за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила ранее глава областного избиркома Галина Катющенко.
"Теперь мы обращаемся к Российской Федерации и ждем ответа от президента России. Надеюсь, уже в ближайшие дни мы станем составной частью единой России", - сказал Рогов РИА Новости.
Ранее представитель администрации региона сообщил РИА Новости, что глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий намерен посетить Москву после объявления итогов референдума.
Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
06:50
Запорожская область больше не является частью Украины, заявил Рогов
 
Владимир РоговЗапорожская областьРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхВ мире
 
 
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