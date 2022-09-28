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Мосгордума приняла закон о внесении поправок в устав города
Мосгордума приняла закон о внесении поправок в устав города - РИА Новости, 28.09.2022
Мосгордума приняла закон о внесении поправок в устав города
Московская городская дума приняла закон о внесении ряда поправок в Устав города Москвы, в частности уточнение требований к должности мэра столицы, сообщил... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:38
2022-09-28T14:38
2022-09-28T14:43
москва
московская городская дума
алексей шапошников
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Московская городская дума приняла закон о внесении ряда поправок в Устав города Москвы, в частности уточнение требований к должности мэра столицы, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.Документ был разработан в связи с необходимостью приведения региональной законодательной базы в соответствие с конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством.В законопроекте предлагается исключить полномочия мэра Москвы и Московской городской думы по участию в процессе назначения прокурора города Москвы. Кроме того, предлагается уточнить требования, предъявляемые к лицу, претендующему на замещение должности мэра Москвы, и к лицу, замещающему эту должность.Также предлагается дополнить полномочия города Москвы по решению городских вопросов молодежной политики, защите семьи, материнства, отцовства и детства.За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 36 депутатов, против – 3, воздержались - 4. После этого в целом по законопроекту депутаты проголосовали карточками для поименного голосования.
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москва, московская городская дума, алексей шапошников, общество, россия
Москва, Московская городская дума, Алексей Шапошников, Общество, Россия
14:38 28.09.2022 (обновлено: 14:43 28.09.2022)
Мосгордума приняла закон о внесении поправок в устав города
Устав Москвы привели в соответствие с измененными статьями Конституции
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Московская городская дума приняла закон о внесении ряда поправок в Устав города Москвы, в частности уточнение требований к должности мэра столицы, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Завершили серьезную законотворческую работу. Большинством голосов депутаты Мосгордумы поддержали закон "О внесении поправок в статьи 5, 9, 13, 35, 36, 40, 41, 43, 49, 50, 51, 52, 66 и 79.2 Устава города Москвы", - заявил Шапошников.
Документ был разработан в связи с необходимостью приведения региональной законодательной базы в соответствие с конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством.
В законопроекте предлагается исключить полномочия мэра Москвы и Московской городской думы по участию в процессе назначения прокурора города Москвы. Кроме того, предлагается уточнить требования, предъявляемые к лицу, претендующему на замещение должности мэра Москвы, и к лицу, замещающему эту должность.
Также предлагается дополнить полномочия города Москвы по решению городских вопросов молодежной политики, защите семьи, материнства, отцовства и детства.
За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 36 депутатов, против – 3, воздержались - 4. После этого в целом по законопроекту депутаты проголосовали карточками для поименного голосования.