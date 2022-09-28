Рейтинг@Mail.ru
Рогозин опроверг данные СМИ об отказе возглавить Крымский федеральный округ - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/rogozin-1820185327.html
Рогозин опроверг данные СМИ об отказе возглавить Крымский федеральный округ
Рогозин опроверг данные СМИ об отказе возглавить Крымский федеральный округ - РИА Новости, 28.09.2022
Рогозин опроверг данные СМИ об отказе возглавить Крымский федеральный округ
Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг информацию в СМИ о том, что он отказался возглавлять будущий Крымский федеральный округ, комментируя на РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:04
2022-09-28T20:04
дмитрий рогозин
роскосмос
референдумы на освобожденных территориях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290692_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_e4525f2df040432a902cf5f6cda4d654.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг информацию в СМИ о том, что он отказался возглавлять будущий Крымский федеральный округ, комментируя на своей странице "ВКонтакте", что это ложь, по его словам, он готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина."В последние два дня в СМИ появилось много вбросов по поводу моей дальнейшей судьбы. Пишут, что я якобы отказался работать в зоне СВО. Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина", - написал он в среду на своей странице "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220927/krym-1819747259.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290692_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_f8c9fb6daebbdac236fdb4e920ab0287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий рогозин, роскосмос, референдумы на освобожденных территориях
Дмитрий Рогозин, Роскосмос, Референдумы на освобожденных территориях
20:04 28.09.2022
 
Рогозин опроверг данные СМИ об отказе возглавить Крымский федеральный округ

Рогозин опроверг данные в СМИ, что он отказался возглавлять Крымский федеральный округ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг информацию в СМИ о том, что он отказался возглавлять будущий Крымский федеральный округ, комментируя на своей странице "ВКонтакте", что это ложь, по его словам, он готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина.
"В последние два дня в СМИ появилось много вбросов по поводу моей дальнейшей судьбы. Пишут, что я якобы отказался работать в зоне СВО. Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина", - написал он в среду на своей странице "ВКонтакте".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 12:31Специальная военная операция на Украине
В Кремле отказались комментировать слухи о создании Крымского ФО
 
Дмитрий РогозинРоскосмосРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала