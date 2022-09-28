https://ria.ru/20220928/rogozin-1820185327.html

Рогозин опроверг данные СМИ об отказе возглавить Крымский федеральный округ

Рогозин опроверг данные СМИ об отказе возглавить Крымский федеральный округ - РИА Новости, 28.09.2022

Рогозин опроверг данные СМИ об отказе возглавить Крымский федеральный округ

Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг информацию в СМИ о том, что он отказался возглавлять будущий Крымский федеральный округ, комментируя на РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T20:04

2022-09-28T20:04

2022-09-28T20:04

дмитрий рогозин

роскосмос

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг информацию в СМИ о том, что он отказался возглавлять будущий Крымский федеральный округ, комментируя на своей странице "ВКонтакте", что это ложь, по его словам, он готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина."В последние два дня в СМИ появилось много вбросов по поводу моей дальнейшей судьбы. Пишут, что я якобы отказался работать в зоне СВО. Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина", - написал он в среду на своей странице "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220927/krym-1819747259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий рогозин, роскосмос, референдумы на освобожденных территориях