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Сальдо обратится к Путину с итогами референдума в Херсонской области

Сальдо обратится к Путину с итогами референдума в Херсонской области - РИА Новости, 28.09.2022

Сальдо обратится к Путину с итогами референдума в Херсонской области

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы как можно быстрее оформить... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:29

2022-09-28T12:29

2022-09-28T12:29

владимир сальдо

владимир путин

херсонская область

россия

луганская народная республика

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы как можно быстрее оформить юридически вхождение региона в состав России."Жители Херсонщины проголосовали за вхождение в Россию. И по результатам этого голосования я обязательно обращусь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, чтобы юридическое оформление вхождения Херсонской области в состав РФ было произведено как можно быстрее. И уверен, что это будет сделано", - сказал Сальдо на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.Он также отметил, что администрация региона сделала всё необходимое, чтобы жители Херсонской области имели возможность спокойно и безопасно проголосовать на референдуме.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220928/kherson-1819981087.html

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Дарья Буймова

владимир сальдо, владимир путин, херсонская область , россия, луганская народная республика, в мире, референдумы на освобожденных территориях