https://ria.ru/20220928/podderzhka-1819993257.html

В Липецкой области открыли штаб общественной поддержки "Своих не бросаем"

В Липецкой области открыли штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" - РИА Новости, 28.09.2022

В Липецкой области открыли штаб общественной поддержки "Своих не бросаем"

Штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" начал работать в Липецкой области, он открыт совместно с некоммерческими организациями и Общероссийским Народным... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:36

2022-09-28T10:36

2022-09-28T10:36

игорь артамонов

общероссийский народный фронт

общество

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ЛИПЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" начал работать в Липецкой области, он открыт совместно с некоммерческими организациями и Общероссийским Народным Фронтом(ОНФ), сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в штабе будут работать психологи, юристы, добровольцы из числа ветеранов воинской службы. Помощь готовы оказывать и мобилизованным, и их близким."В штабе "Своих не бросаем" можно получить самые актуальные и проверенные данные о частичной мобилизации. Если есть сомнения в правомерности призыва, возникли сложности с документами или просто надо что-то уточнить – обращайтесь", – сказал Артамонов.По словам главы региона, функционал и количество персонала в штабе будут постоянно увеличиваться в зависимости от запросов жителей. "Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам, что им нужно. Могу заверить, что у наших ребят всё есть. Если что-то понадобится – в штабе подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи будет работать здесь же", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220923/vyplaty-1818973767.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общероссийский народный фронт, общество