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В Липецкой области открыли штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" - РИА Новости, 28.09.2022
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В Липецкой области открыли штаб общественной поддержки "Своих не бросаем"
В Липецкой области открыли штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" - РИА Новости, 28.09.2022
В Липецкой области открыли штаб общественной поддержки "Своих не бросаем"
Штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" начал работать в Липецкой области, он открыт совместно с некоммерческими организациями и Общероссийским Народным... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:36
2022-09-28T10:36
игорь артамонов
общероссийский народный фронт
общество
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ЛИПЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" начал работать в Липецкой области, он открыт совместно с некоммерческими организациями и Общероссийским Народным Фронтом(ОНФ), сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в штабе будут работать психологи, юристы, добровольцы из числа ветеранов воинской службы. Помощь готовы оказывать и мобилизованным, и их близким."В штабе "Своих не бросаем" можно получить самые актуальные и проверенные данные о частичной мобилизации. Если есть сомнения в правомерности призыва, возникли сложности с документами или просто надо что-то уточнить – обращайтесь", – сказал Артамонов.По словам главы региона, функционал и количество персонала в штабе будут постоянно увеличиваться в зависимости от запросов жителей. "Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам, что им нужно. Могу заверить, что у наших ребят всё есть. Если что-то понадобится – в штабе подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи будет работать здесь же", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, общероссийский народный фронт, общество
Игорь Артамонов, Общероссийский народный фронт, Общество
10:36 28.09.2022
 

В Липецкой области открыли штаб общественной поддержки "Своих не бросаем"

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" начал работать в Липецкой области, он открыт совместно с некоммерческими организациями и Общероссийским Народным Фронтом(ОНФ), сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, в штабе будут работать психологи, юристы, добровольцы из числа ветеранов воинской службы. Помощь готовы оказывать и мобилизованным, и их близким.
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"В штабе "Своих не бросаем" можно получить самые актуальные и проверенные данные о частичной мобилизации. Если есть сомнения в правомерности призыва, возникли сложности с документами или просто надо что-то уточнить – обращайтесь", – сказал Артамонов.
По словам главы региона, функционал и количество персонала в штабе будут постоянно увеличиваться в зависимости от запросов жителей.
"Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам, что им нужно. Могу заверить, что у наших ребят всё есть. Если что-то понадобится – в штабе подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи будет работать здесь же", – сказал Артамонов.
 
Игорь АртамоновОбщероссийский народный фронтОбщество
 
 
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