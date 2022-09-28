https://ria.ru/20220928/podderzhka-1819993257.html
В Липецкой области открыли штаб общественной поддержки "Своих не бросаем"
В Липецкой области открыли штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" - РИА Новости, 28.09.2022
В Липецкой области открыли штаб общественной поддержки "Своих не бросаем"
Штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" начал работать в Липецкой области, он открыт совместно с некоммерческими организациями и Общероссийским Народным... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:36
2022-09-28T10:36
2022-09-28T10:36
игорь артамонов
общероссийский народный фронт
общество
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ЛИПЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" начал работать в Липецкой области, он открыт совместно с некоммерческими организациями и Общероссийским Народным Фронтом(ОНФ), сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в штабе будут работать психологи, юристы, добровольцы из числа ветеранов воинской службы. Помощь готовы оказывать и мобилизованным, и их близким."В штабе "Своих не бросаем" можно получить самые актуальные и проверенные данные о частичной мобилизации. Если есть сомнения в правомерности призыва, возникли сложности с документами или просто надо что-то уточнить – обращайтесь", – сказал Артамонов.По словам главы региона, функционал и количество персонала в штабе будут постоянно увеличиваться в зависимости от запросов жителей. "Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам, что им нужно. Могу заверить, что у наших ребят всё есть. Если что-то понадобится – в штабе подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи будет работать здесь же", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220923/vyplaty-1818973767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, общероссийский народный фронт, общество
Игорь Артамонов, Общероссийский народный фронт, Общество
ЛИПЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Штаб общественной поддержки "Своих не бросаем" начал работать в Липецкой области, он открыт совместно с некоммерческими организациями и Общероссийским Народным Фронтом(ОНФ), сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в штабе будут работать психологи, юристы, добровольцы из числа ветеранов воинской службы. Помощь готовы оказывать и мобилизованным, и их близким.
"В штабе "Своих не бросаем" можно получить самые актуальные и проверенные данные о частичной мобилизации. Если есть сомнения в правомерности призыва, возникли сложности с документами или просто надо что-то уточнить – обращайтесь", – сказал Артамонов.
По словам главы региона, функционал и количество персонала в штабе будут постоянно увеличиваться в зависимости от запросов жителей.
"Многие спрашивают, как помочь нашим ребятам, что им нужно. Могу заверить, что у наших ребят всё есть. Если что-то понадобится – в штабе подскажут. Пункт сбора гуманитарной помощи будет работать здесь же", – сказал Артамонов
.