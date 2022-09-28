https://ria.ru/20220928/obstrel-1820090168.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска за 15 минут выпустили по Киевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:29

2022-09-28T15:29

2022-09-28T15:29

специальная военная операция на украине

сцкк

нато

в мире

донецк (днр)

украина

петровский район

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили по Киевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка 13 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.55 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 14.58 мск по Киевскому району - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

петровский район

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сцкк, нато, в мире, донецк (днр), украина, петровский район