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Украинские войска обстреляли зернохранилище в Запорожской области

Украинские войска обстреляли зернохранилище в Запорожской области - РИА Новости, 28.09.2022

Украинские войска обстреляли зернохранилище в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T01:04

2022-09-28T01:04

2022-09-28T01:04

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска в заключительный день референдума нанесли удар по зернохранилищу в городе Токмак, повреждён склад вторсырья.Он уточнил, что пострадала женщина-сторож. Её доставили в больницу."Украина мстит уходящей от нее Запорожской области и тем самым подтверждает правильность выбора граждан", - добавил Рогов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/bryanka-1819921460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, вооруженные силы украины