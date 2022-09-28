Украинские войска обстреляли зернохранилище в Запорожской области
Член ГСА Рогов: украинские войска обстреляли зернохранилище в Запорожской области
Склад зерна, разрушенный вследствие обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска в заключительный день референдума нанесли удар по зернохранилищу в городе Токмак, повреждён склад вторсырья.
"ВСУ обстреливают Токмак. Зафиксировано четыре попадания в зернохранилище на улице 9 января, значительно повреждён склад вторсырья", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадала женщина-сторож. Её доставили в больницу.
"Украина мстит уходящей от нее Запорожской области и тем самым подтверждает правильность выбора граждан", - добавил Рогов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.