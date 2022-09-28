Десятки мобилизованных по ошибке жителей Алтая решили продолжить службу
Военком Алтая Усманов: десятки мобилизованных по ошибке решили продолжить службу
Мужчины, призванные на военную службу. Архивное фото
БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Около 40 мобилизованных ошибочно жителей Алтайского края решили не возвращаться домой и продолжают службу, сообщил в среду военный комиссар региона Марат Усманов.
"Министерство обороны определило, что в первую очередь мы призываем имеющихся в запасе, проходивших военную службу, имеющих требуемую военно-учетную специальность следующих возрастов: прапорщики, сержанты, солдаты - до 35 лет, младшие офицеры - до 50, старшие - до 55. В первых отправках убыло около 100 граждан старше указанных возрастов", - заявил Усманов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале правительства края.
Полковник подчеркнул, что поручил проинформировать ошибочно призванных о возможности вернуться домой или продолжить службу.
"Часть граждан заявили о желании остаться в рядах Вооруженных сил, а часть - 62 человека - изъявили желание вернуться домой", - говорится в обращении военного комиссара.
Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что на Алтае уже выполнили половину плана по частичной мобилизации. Всего же по стране планируется призвать около 300 тысяч человек.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.