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Десятки мобилизованных по ошибке жителей Алтая решили продолжить службу - РИА Новости, 28.09.2022
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Десятки мобилизованных по ошибке жителей Алтая решили продолжить службу
Десятки мобилизованных по ошибке жителей Алтая решили продолжить службу - РИА Новости, 28.09.2022
Десятки мобилизованных по ошибке жителей Алтая решили продолжить службу
Около 40 мобилизованных ошибочно жителей Алтайского края решили не возвращаться домой и продолжают службу, сообщил в среду военный комиссар региона Марат... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:57
2022-09-28T16:57
в мире
сергей шойгу
алтайский край
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Около 40 мобилизованных ошибочно жителей Алтайского края решили не возвращаться домой и продолжают службу, сообщил в среду военный комиссар региона Марат Усманов."Министерство обороны определило, что в первую очередь мы призываем имеющихся в запасе, проходивших военную службу, имеющих требуемую военно-учетную специальность следующих возрастов: прапорщики, сержанты, солдаты - до 35 лет, младшие офицеры - до 50, старшие - до 55. В первых отправках убыло около 100 граждан старше указанных возрастов", - заявил Усманов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале правительства края.Полковник подчеркнул, что поручил проинформировать ошибочно призванных о возможности вернуться домой или продолжить службу.Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что на Алтае уже выполнили половину плана по частичной мобилизации. Всего же по стране планируется призвать около 300 тысяч человек.По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820118401.html
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в мире, сергей шойгу, алтайский край, россия, украина, частичная мобилизация в россии
В мире, Сергей Шойгу, Алтайский край, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
16:57 28.09.2022
 
Десятки мобилизованных по ошибке жителей Алтая решили продолжить службу

Военком Алтая Усманов: десятки мобилизованных по ошибке решили продолжить службу

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу
Мужчины, призванные на военную службу - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Мужчины, призванные на военную службу. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Около 40 мобилизованных ошибочно жителей Алтайского края решили не возвращаться домой и продолжают службу, сообщил в среду военный комиссар региона Марат Усманов.
"Министерство обороны определило, что в первую очередь мы призываем имеющихся в запасе, проходивших военную службу, имеющих требуемую военно-учетную специальность следующих возрастов: прапорщики, сержанты, солдаты - до 35 лет, младшие офицеры - до 50, старшие - до 55. В первых отправках убыло около 100 граждан старше указанных возрастов", - заявил Усманов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале правительства края.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
16:37
Ошибочно мобилизованные часто виноваты сами, считает военком Алтая
Полковник подчеркнул, что поручил проинформировать ошибочно призванных о возможности вернуться домой или продолжить службу.
"Часть граждан заявили о желании остаться в рядах Вооруженных сил, а часть - 62 человека - изъявили желание вернуться домой", - говорится в обращении военного комиссара.
Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что на Алтае уже выполнили половину плана по частичной мобилизации. Всего же по стране планируется призвать около 300 тысяч человек.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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В миреСергей ШойгуАлтайский крайРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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