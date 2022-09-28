https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820129023.html

Десятки мобилизованных по ошибке жителей Алтая решили продолжить службу

Десятки мобилизованных по ошибке жителей Алтая решили продолжить службу - РИА Новости, 28.09.2022

Десятки мобилизованных по ошибке жителей Алтая решили продолжить службу

Около 40 мобилизованных ошибочно жителей Алтайского края решили не возвращаться домой и продолжают службу, сообщил в среду военный комиссар региона Марат... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:57

2022-09-28T16:57

2022-09-28T16:57

в мире

сергей шойгу

алтайский край

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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БАРНАУЛ, 28 сен - РИА Новости. Около 40 мобилизованных ошибочно жителей Алтайского края решили не возвращаться домой и продолжают службу, сообщил в среду военный комиссар региона Марат Усманов."Министерство обороны определило, что в первую очередь мы призываем имеющихся в запасе, проходивших военную службу, имеющих требуемую военно-учетную специальность следующих возрастов: прапорщики, сержанты, солдаты - до 35 лет, младшие офицеры - до 50, старшие - до 55. В первых отправках убыло около 100 граждан старше указанных возрастов", - заявил Усманов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале правительства края.Полковник подчеркнул, что поручил проинформировать ошибочно призванных о возможности вернуться домой или продолжить службу.Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что на Алтае уже выполнили половину плана по частичной мобилизации. Всего же по стране планируется призвать около 300 тысяч человек.По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, частичная мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820118401.html

https://ria.ru/20220928/povestka-1820087206.html

алтайский край

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей шойгу, алтайский край, россия, украина, частичная мобилизация в россии