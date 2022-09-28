https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820036399.html
Наличие родственников в ВСУ не освободит от частичной мобилизации
Наличие родственников в ВСУ не освободит от частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022
Наличие родственников в ВСУ не освободит от частичной мобилизации
Наличие родственников за границей, в том числе среди украинских военных, не является основанием для отсрочки от частичной мобилизации, сообщает запущенный... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:55
2022-09-28T12:55
2022-09-28T12:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Наличие родственников за границей, в том числе среди украинских военных, не является основанием для отсрочки от частичной мобилизации, сообщает запущенный правительством портал Объясняем.рф."Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации", - ответили там на вопрос, могут ли мобилизовать гражданина РФ, если его родственник служит в Вооружённых силах Украины.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
Наличие родственников в ВСУ не освободит от частичной мобилизации
Наличие родственников за рубежом, в том числе в ВСУ, не освободит от частичной мобилизации