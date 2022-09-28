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Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820035442.html
Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений
Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений - РИА Новости, 28.09.2022
Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений
Для добровольцев, желающих попасть на военную службу в зоне спецоперации, нет ограничений по возрасту или состоянию здоровья, сообщает в среду запущенный... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:52
2022-09-28T12:54
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Для добровольцев, желающих попасть на военную службу в зоне спецоперации, нет ограничений по возрасту или состоянию здоровья, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф".Согласно разъяснению, призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями "годен" (А), "годен с незначительными ограничениями" (Б) и "ограниченно годен" (В)."Для добровольцев ограничений по возрасту или состоянию здоровья нет", - сообщили на портале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
12:52 28.09.2022 (обновлено: 12:54 28.09.2022)
 
Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений

Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений по возрасту и здоровью

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Для добровольцев, желающих попасть на военную службу в зоне спецоперации, нет ограничений по возрасту или состоянию здоровья, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф".
Согласно разъяснению, призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями "годен" (А), "годен с незначительными ограничениями" (Б) и "ограниченно годен" (В).
"Для добровольцев ограничений по возрасту или состоянию здоровья нет", - сообщили на портале.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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