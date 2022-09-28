https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820035442.html
Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений
Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений - РИА Новости, 28.09.2022
Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений
Для добровольцев, желающих попасть на военную службу в зоне спецоперации, нет ограничений по возрасту или состоянию здоровья, сообщает в среду запущенный... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:52
2022-09-28T12:52
2022-09-28T12:54
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Для добровольцев, желающих попасть на военную службу в зоне спецоперации, нет ограничений по возрасту или состоянию здоровья, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф".Согласно разъяснению, призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями "годен" (А), "годен с незначительными ограничениями" (Б) и "ограниченно годен" (В)."Для добровольцев ограничений по возрасту или состоянию здоровья нет", - сообщили на портале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
12:52 28.09.2022 (обновлено: 12:54 28.09.2022)
Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений
Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений по возрасту и здоровью