https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820035442.html

Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений

Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений - РИА Новости, 28.09.2022

Добровольцы могут поехать на спецоперацию без ограничений

Для добровольцев, желающих попасть на военную службу в зоне спецоперации, нет ограничений по возрасту или состоянию здоровья, сообщает в среду запущенный... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:52

2022-09-28T12:52

2022-09-28T12:54

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Для добровольцев, желающих попасть на военную службу в зоне спецоперации, нет ограничений по возрасту или состоянию здоровья, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф".Согласно разъяснению, призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями "годен" (А), "годен с незначительными ограничениями" (Б) и "ограниченно годен" (В)."Для добровольцев ограничений по возрасту или состоянию здоровья нет", - сообщили на портале.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии