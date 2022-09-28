https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820010343.html
Родственников военных, служащих в зоне спецоперации, могут мобилизовать
Родственников военных, служащих в зоне спецоперации, могут мобилизовать - РИА Новости, 28.09.2022
Родственников военных, служащих в зоне спецоперации, могут мобилизовать
Наличие близких родственников, служащих в зоне специальной военной операции, не является основанием для отсрочки от частичной мобилизации, сообщает запущенный... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:40
2022-09-28T11:40
2022-09-28T11:50
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
украина
россия
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Наличие близких родственников, служащих в зоне специальной военной операции, не является основанием для отсрочки от частичной мобилизации, сообщает запущенный правительством портал Объясняем.рф."Наличие близких родственников, служащих в зоне СВО, не является основанием для отсрочки от мобилизации", - ответили там на вопрос, могут ли мобилизовать сына, если отец уже служит по контракту в зоне спецоперации.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, украина, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Украина, Россия, Общество
11:40 28.09.2022 (обновлено: 11:50 28.09.2022)
Родственников военных, служащих в зоне спецоперации, могут мобилизовать
Родственники служащих в зоне спецоперации не освобождаются от частичной мобилизации