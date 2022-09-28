https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820000945.html
Глава Ростовской области рассказал о работе по частичной мобилизации
Глава Ростовской области рассказал о работе по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022
Глава Ростовской области рассказал о работе по частичной мобилизации
Ростовская область практически выполнила план по частичной мобилизации, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:09
2022-09-28T11:09
2022-09-28T11:12
василий голубев
ростовская область
россия
украина
безопасность
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Ростовская область практически выполнила план по частичной мобилизации, сообщил губернатор Василий Голубев."Ростовская область практически выполнила задачу по частичной мобилизации", - написал он в Telegram.Губернатор добавил, что регион занимается обеспечением призывников всем необходимым: обмундированием, медикаментами, транспортом и продовольствием.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/eao-1819962996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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василий голубев, ростовская область, россия, украина, безопасность, частичная мобилизация в россии
Василий Голубев, Ростовская область, Россия, Украина, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине
11:09 28.09.2022 (обновлено: 11:12 28.09.2022)
Глава Ростовской области рассказал о работе по частичной мобилизации
Глава Ростовской области Голубев: регион выполнил план по частичной мобилизации