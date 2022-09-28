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Глава Ростовской области рассказал о работе по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820000945.html
Глава Ростовской области рассказал о работе по частичной мобилизации
Глава Ростовской области рассказал о работе по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022
Глава Ростовской области рассказал о работе по частичной мобилизации
Ростовская область практически выполнила план по частичной мобилизации, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:09
2022-09-28T11:12
василий голубев
ростовская область
россия
украина
безопасность
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Ростовская область практически выполнила план по частичной мобилизации, сообщил губернатор Василий Голубев."Ростовская область практически выполнила задачу по частичной мобилизации", - написал он в Telegram.Губернатор добавил, что регион занимается обеспечением призывников всем необходимым: обмундированием, медикаментами, транспортом и продовольствием.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220928/eao-1819962996.html
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василий голубев, ростовская область, россия, украина, безопасность, частичная мобилизация в россии
Василий Голубев, Ростовская область, Россия, Украина, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине
11:09 28.09.2022 (обновлено: 11:12 28.09.2022)
 
Глава Ростовской области рассказал о работе по частичной мобилизации

Глава Ростовской области Голубев: регион выполнил план по частичной мобилизации

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на призывном пункте сбора в городе Батайске Ростовской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на призывном пункте сбора в городе Батайске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на призывном пункте сбора в городе Батайске Ростовской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Ростовская область практически выполнила план по частичной мобилизации, сообщил губернатор Василий Голубев.
"Ростовская область практически выполнила задачу по частичной мобилизации", - написал он в Telegram.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
06:12
Военком ЕАО рассказал, кто попадает под частичную мобилизацию
Губернатор добавил, что регион занимается обеспечением призывников всем необходимым: обмундированием, медикаментами, транспортом и продовольствием.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Призывников Ростовской области под музыку проводили в дорогу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 17:03Специальная военная операция на Украине
Ростовский казак пришел на пункт сбора до вручения повестки о мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеВасилий ГолубевРостовская областьРоссияУкраинаБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
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