https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820000945.html

Глава Ростовской области рассказал о работе по частичной мобилизации

Глава Ростовской области рассказал о работе по частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022

Глава Ростовской области рассказал о работе по частичной мобилизации

Ростовская область практически выполнила план по частичной мобилизации, сообщил губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:09

2022-09-28T11:09

2022-09-28T11:12

василий голубев

ростовская область

россия

украина

безопасность

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 сен - РИА Новости. Ростовская область практически выполнила план по частичной мобилизации, сообщил губернатор Василий Голубев."Ростовская область практически выполнила задачу по частичной мобилизации", - написал он в Telegram.Губернатор добавил, что регион занимается обеспечением призывников всем необходимым: обмундированием, медикаментами, транспортом и продовольствием.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220928/eao-1819962996.html

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819588186.html

ростовская область

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий голубев, ростовская область, россия, украина, безопасность, частичная мобилизация в россии