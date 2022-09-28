Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области сократили число мобилизуемых - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1819971640.html
В Белгородской области сократили число мобилизуемых
В Белгородской области сократили число мобилизуемых - РИА Новости, 28.09.2022
В Белгородской области сократили число мобилизуемых
Число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны в ходе частичной мобилизации на данном этапе, сокращено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T08:37
2022-09-28T08:37
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
белгородская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819825832_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8f3e5b98114777a90f0fd0f53903751.jpg
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны в ходе частичной мобилизации на данном этапе, сокращено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В своем Telegram-канал он отметил, что такое решение принято накануне."Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы", - написал губернатор.Гладков уточнил, что в случае поступления новых задач от Минобороны они будут выполняться военными комиссариатами области, власти будут работать вместе с военкоматами, чтобы не допускать ошибок и недочётов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220927/studenty-1819706228.html
https://ria.ru/20220928/eao-1819962996.html
украина
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819825832_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91e44fc4d0f27e0a5fb86f4ba0eef715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Белгородская область, Безопасность
08:37 28.09.2022
 
В Белгородской области сократили число мобилизуемых

Губернатор Белгородской области Гладков: в регионе сократили число мобилизуемых

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, в сборном пункте в Иркутской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, в сборном пункте в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, в сборном пункте в Иркутской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны в ходе частичной мобилизации на данном этапе, сокращено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канал он отметил, что такое решение принято накануне.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 10:09Специальная военная операция на Украине
Белгородский губернатор пообещал вернуть мобилизованных студентов
"Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы", - написал губернатор.
Гладков уточнил, что в случае поступления новых задач от Минобороны они будут выполняться военными комиссариатами области, власти будут работать вместе с военкоматами, чтобы не допускать ошибок и недочётов.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
06:12
Военком ЕАО рассказал, кто попадает под частичную мобилизацию
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияБелгородская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала