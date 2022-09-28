https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1819971640.html

В Белгородской области сократили число мобилизуемых

В Белгородской области сократили число мобилизуемых - РИА Новости, 28.09.2022

В Белгородской области сократили число мобилизуемых

Число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны в ходе частичной мобилизации на данном этапе, сокращено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:37

2022-09-28T08:37

2022-09-28T08:37

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

белгородская область

безопасность

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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны в ходе частичной мобилизации на данном этапе, сокращено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В своем Telegram-канал он отметил, что такое решение принято накануне."Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы", - написал губернатор.Гладков уточнил, что в случае поступления новых задач от Минобороны они будут выполняться военными комиссариатами области, власти будут работать вместе с военкоматами, чтобы не допускать ошибок и недочётов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220927/studenty-1819706228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав гладков, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, белгородская область, безопасность