В Белгородской области сократили число мобилизуемых
Губернатор Белгородской области Гладков: в регионе сократили число мобилизуемых
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, в сборном пункте в Иркутской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, в сборном пункте в Иркутской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны в ходе частичной мобилизации на данном этапе, сокращено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канал он отметил, что такое решение принято накануне.
"Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы", - написал губернатор.
Гладков уточнил, что в случае поступления новых задач от Минобороны они будут выполняться военными комиссариатами области, власти будут работать вместе с военкоматами, чтобы не допускать ошибок и недочётов.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.