https://ria.ru/20220928/mezentsev-1820093706.html

Мезенцев: реализовано 8 программ союзного государства в космической сфере

Мезенцев: реализовано 8 программ союзного государства в космической сфере - РИА Новости, 28.09.2022

Мезенцев: реализовано 8 программ союзного государства в космической сфере

На сегодняшний день реализовано восемь программ союзного государства в космической сфере, составляющих основу для создания спутника дистанционного зондирования... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:39

2022-09-28T15:39

2022-09-28T15:39

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На сегодняшний день реализовано восемь программ союзного государства в космической сфере, составляющих основу для создания спутника дистанционного зондирования земли, сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Прежде всего, мы должны помнить, что уже реализовано 69 программ союзного государства, на которые из союзного бюджета направлено 49,3 миллиарда рублей. Это проект в области обороны и безопасности, машиностроение, материаловедение, ...биотехнологии", - рассказал он журналистам по итогам российско-белорусского экспертно-медийного форума "Промышленное и технологическое сотрудничество России и Беларуси. Наука. Космос. Образование" в МИА "Россия сегодня".Он добавил, что речь также идет о проектах по поддержке тех людей, прошедших через трагедию Чернобыльской АЭС."Особые программы, будут поддержаны в космической сфере, и сегодня докладчики наши говорили, что реализовано восемь программ союзного государства в космической сфере. Так или иначе, это все есть основы фундамента для создания российско-белорусского спутника дистанционного зондирования земли с уникальными характеристиками, с последующим выходом на совместную российско-белорусскую спутниковую группировку", - указал Мезенцев.

https://ria.ru/20220928/programmy-1820046625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев