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Лавров обсудил по телефону двусторонние отношения с главой МИД Азербайджана - РИА Новости, 28.09.2022
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Лавров обсудил по телефону двусторонние отношения с главой МИД Азербайджана
Лавров обсудил по телефону двусторонние отношения с главой МИД Азербайджана - РИА Новости, 28.09.2022
Лавров обсудил по телефону двусторонние отношения с главой МИД Азербайджана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обсудил реализацию Декларации о РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:31
2022-09-28T14:52
азербайджан
москва
россия
сергей лавров
джейхун байрамов
армения
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БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обсудил реализацию Декларации о союзническом взаимодействии, сообщает российское дипведомство."Министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 г", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.Также министры рассмотрели ход выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года."Условлено активизировать соответствующую работу. Проведена "сверка часов" по отдельным вопросам международной и региональной повестки дня", - подчеркнули в МИД РФ по итогам телефонного разговора.
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азербайджан, москва, россия, сергей лавров, джейхун байрамов, армения
Азербайджан, Москва, Россия, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов, Армения
14:31 28.09.2022 (обновлено: 14:52 28.09.2022)
 
Лавров обсудил по телефону двусторонние отношения с главой МИД Азербайджана

Лавров обсудил по телефону с главой МИД Азербайджана Байрамовым двусторонние отношения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 28 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым обсудил реализацию Декларации о союзническом взаимодействии, сообщает российское дипведомство.
"Министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 г", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Также министры рассмотрели ход выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.
"Условлено активизировать соответствующую работу. Проведена "сверка часов" по отдельным вопросам международной и региональной повестки дня", - подчеркнули в МИД РФ по итогам телефонного разговора.
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
14:13
Главы МИД России и Азербайджана обсудили выполнение соглашения по Карабаху
 
АзербайджанМоскваРоссияСергей ЛавровДжейхун БайрамовАрмения
 
 
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