https://ria.ru/20220928/forum-1820023247.html
РЭЦ: мастер-класс для МСП проведут на форуме "Сделано в России"
РЭЦ: мастер-класс для МСП проведут на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 28.09.2022
РЭЦ: мастер-класс для МСП проведут на форуме "Сделано в России"
Мастер-класс по программе "Экспортный стандарт для МСП" от Школы экспорта РЭЦ для действующих и будущих экспортеров пройдет 21 октября 2022 года на... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:14
2022-09-28T12:14
2022-09-28T12:14
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мастер-класс по программе "Экспортный стандарт для МСП" от Школы экспорта РЭЦ для действующих и будущих экспортеров пройдет 21 октября 2022 года на Международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В программе: самый актуальный контент, подкрепленный кейсами реальных экспортеров, антикризисные стратегии специально для вашей компании, SWOT-анализ вашего бизнеса, лайфхаки: как минимизировать негативные воздействия и стимулировать экспорт в современных условиях", - говорится в сообщении.Попасть на мастер-класс можно зарегистрировавшись участником форума "Сделано в России" или просто пройти регистрацию на мастер-класс, участие бесплатное.
https://ria.ru/20220927/rets-1819765431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика, Форум "Сделано в России"