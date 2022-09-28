https://ria.ru/20220928/forum-1820023247.html

РЭЦ: мастер-класс для МСП проведут на форуме "Сделано в России"

РЭЦ: мастер-класс для МСП проведут на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 28.09.2022

РЭЦ: мастер-класс для МСП проведут на форуме "Сделано в России"

Мастер-класс по программе "Экспортный стандарт для МСП" от Школы экспорта РЭЦ для действующих и будущих экспортеров пройдет 21 октября 2022 года на... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:14

2022-09-28T12:14

2022-09-28T12:14

российский экспортный центр (рэц)

россия

экономика

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мастер-класс по программе "Экспортный стандарт для МСП" от Школы экспорта РЭЦ для действующих и будущих экспортеров пройдет 21 октября 2022 года на Международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В программе: самый актуальный контент, подкрепленный кейсами реальных экспортеров, антикризисные стратегии специально для вашей компании, SWOT-анализ вашего бизнеса, лайфхаки: как минимизировать негативные воздействия и стимулировать экспорт в современных условиях", - говорится в сообщении.Попасть на мастер-класс можно зарегистрировавшись участником форума "Сделано в России" или просто пройти регистрацию на мастер-класс, участие бесплатное.

https://ria.ru/20220927/rets-1819765431.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, форум "сделано в россии"