https://ria.ru/20220928/elektroenergiya-1820162135.html

Минэкономразвития представило прогноз роста тарифов на электроэнергию

Минэкономразвития представило прогноз роста тарифов на электроэнергию - РИА Новости, 28.09.2022

Минэкономразвития представило прогноз роста тарифов на электроэнергию

Индексации тарифов на электроэнергию для населения в среднем по РФ с 1 июля 2024 года составит 6%, с 1 июля 2025 года – 5%, говорится в прогнозе... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T18:36

2022-09-28T18:36

2022-09-28T18:36

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Индексации тарифов на электроэнергию для населения в среднем по РФ с 1 июля 2024 года составит 6%, с 1 июля 2025 года – 5%, говорится в прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития РФ на 2023-2025 годы."Размер индексации тарифов на электрическую энергию для населения в среднем по Российской Федерации с 1 декабря 2022 года составит 9%, с 1 июля 2024 года – 6% и с 1 июля 2025 года – 5%", - говорится в прогнозе.Ранее Минэкономразвития сообщало, что правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следующая будет только 1 июля 2024 года.Сетевые тарифы на передачу электроэнергии в России с июля 2024 года могут увеличиться на 6%, с 1 июля 2025 года - на 5%, говорится в прогнозе. "С целью компенсации сетевым компаниям инфляционного роста издержек 2022 года, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для всех категорий потребителей в среднем по стране с 1 декабря 2022 года оценивается в размере 9%, с 1 июля 2024 года – на уровне 6%, с 1 июля 2025 года – на уровне 5%", - поясняется в прогнозе.С учетом прогнозируемой индексации цен на газ и тарифов на электроэнергию для населения, изменение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года в среднем по стране оценивается в размере 9%, с 1 июля 2024 года – 6,3% и с 1 июля 2025 года - 5,3%. При этом в соответствии с действующим законодательством по отдельным муниципальным образованиям размер индексации может превысить установленный индекс.В целях социальной поддержки населения субъектам РФ предстоит в полном объеме задействовать имеющийся механизм выделения адресных субсидий малообеспеченным гражданам (с долей расходов на услуги ЖКХ выше установленных региональных стандартов), прежде всего упростить процедуру получения субсидий, сделать ее более прозрачной, понятной и доступной для граждан, говорится в прогнозе.

https://ria.ru/20220923/gaz-1819050289.html

https://ria.ru/20220816/traty-1809884927.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)