https://ria.ru/20220928/britaniya-1819956282.html

Британского депутата отстранили за расистские слова в адрес главы минфина

Британского депутата отстранили за расистские слова в адрес главы минфина - РИА Новости, 28.09.2022

Британского депутата отстранили за расистские слова в адрес главы минфина

Депутата оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Рупу Хак отстранили от исполнения рабочих обязанностей после расистского высказывания в адрес первого РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T02:27

2022-09-28T02:27

2022-09-28T05:18

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Депутата оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Рупу Хак отстранили от исполнения рабочих обязанностей после расистского высказывания в адрес первого чернокожего главы минфина королевства Квази Квартенга, сообщил телеканал Sky News.Хак назвала Квартенга "снаружи чернокожим" и отметила, что он учился в лучших учебных заведениях страны. "Если вы услышите его в программе Today, то и не поймете, что он чернокожий", - сказала Хак.Слова Хак раскритиковали и в Лейбористской, и в Консервативной партиях. Сама депутат после отстранения от работы извинилась за свое "необдуманное" высказывание."Мои комментарии были необдуманными, и я искренне приношу извинения всем затронутым лицам", - сказала Хак, слова которой приводит телеканал.Хак была отстранена от работы на время проведения расследования, отметил телеканал.

https://ria.ru/20220601/uvolneniya-1792232533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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