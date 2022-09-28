https://ria.ru/20220928/britaniya-1819956282.html
Британского депутата отстранили за расистские слова в адрес главы минфина
Британского депутата отстранили за расистские слова в адрес главы минфина - РИА Новости, 28.09.2022
Британского депутата отстранили за расистские слова в адрес главы минфина
Депутата оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Рупу Хак отстранили от исполнения рабочих обязанностей после расистского высказывания в адрес первого РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:27
2022-09-28T02:27
2022-09-28T05:18
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Депутата оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Рупу Хак отстранили от исполнения рабочих обязанностей после расистского высказывания в адрес первого чернокожего главы минфина королевства Квази Квартенга, сообщил телеканал Sky News.Хак назвала Квартенга "снаружи чернокожим" и отметила, что он учился в лучших учебных заведениях страны. "Если вы услышите его в программе Today, то и не поймете, что он чернокожий", - сказала Хак.Слова Хак раскритиковали и в Лейбористской, и в Консервативной партиях. Сама депутат после отстранения от работы извинилась за свое "необдуманное" высказывание."Мои комментарии были необдуманными, и я искренне приношу извинения всем затронутым лицам", - сказала Хак, слова которой приводит телеканал.Хак была отстранена от работы на время проведения расследования, отметил телеканал.
https://ria.ru/20220601/uvolneniya-1792232533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
02:27 28.09.2022 (обновлено: 05:18 28.09.2022)
Британского депутата отстранили за расистские слова в адрес главы минфина
Британского депутата Рупу Хак отстранили от работы за расистский комментарий о Квартенге
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Депутата оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Рупу Хак отстранили от исполнения рабочих обязанностей после расистского высказывания в адрес первого чернокожего главы минфина королевства Квази Квартенга, сообщил
телеканал Sky News.
Хак назвала Квартенга "снаружи чернокожим" и отметила, что он учился в лучших учебных заведениях страны. "Если вы услышите его в программе Today, то и не поймете, что он чернокожий", - сказала Хак.
Слова Хак раскритиковали и в Лейбористской, и в Консервативной партиях. Сама депутат после отстранения от работы извинилась за свое "необдуманное" высказывание.
"Мои комментарии были необдуманными, и я искренне приношу извинения всем затронутым лицам", - сказала Хак, слова которой приводит телеканал.
Хак была отстранена от работы на время проведения расследования, отметил телеканал.