https://ria.ru/20220928/akusher-1819964572.html
В ЕАО не дали мобилизовать единственного акушера-гинеколога райбольницы
В ЕАО не дали мобилизовать единственного акушера-гинеколога райбольницы - РИА Новости, 28.09.2022
В ЕАО не дали мобилизовать единственного акушера-гинеколога райбольницы
Единственного акушера-гинеколога районной горбольницы на несколько населенных пунктов в Еврейской автономной области (ЕАО), получившего повестку, не дали... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T07:03
2022-09-28T07:03
2022-09-28T07:03
россия
общество
частичная мобилизация в россии
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ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Единственного акушера-гинеколога районной горбольницы на несколько населенных пунктов в Еврейской автономной области (ЕАО), получившего повестку, не дали мобилизовать в рамках частичной мобилизации, сообщает региональное правительство.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Врачу акушеру-гинекологу Теплоозерской центральной районной больницы Виктору Лавреньтеву 22 сентября была вручена повестка, которая обязывала его в течение двух часов прибыть на пункт сбора. При этом он единственный врач такой специальности в ЦРБ. Коллегиально с представителями Минобороны в регионе принято решение вернуть доктора на рабочее место", - сообщает областное правительство в среду.По словам главврача Теплоозерской ЦРБ Ларисы Кузьминой, Лаврентьев единственный врач-гинеколог в поселке Теплооозерск и других близлежащих населённых пунктах.Отмечается, что губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн взял под личный контроль все подобные случаи призыва. В автономии работает горячая линия "122" по вопросам частичной мобилизации. Уточняется, что если проблема требует индивидуального подхода и дополнительных разбирательств, о ней сообщают в военный комиссариат ЕАО или специалистам профильных направлений.
https://ria.ru/20220928/eao-1819962996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, частичная мобилизация в россии
Россия, Общество, Частичная мобилизация в России
В ЕАО не дали мобилизовать единственного акушера-гинеколога райбольницы
В ЕАО не дали мобилизовать по повестке единственного акушера-гинеколога райбольницы
ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Единственного акушера-гинеколога районной горбольницы на несколько населенных пунктов в Еврейской автономной области (ЕАО), получившего повестку, не дали мобилизовать в рамках частичной мобилизации, сообщает региональное правительство.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
"Врачу акушеру-гинекологу Теплоозерской центральной районной больницы Виктору Лавреньтеву 22 сентября была вручена повестка, которая обязывала его в течение двух часов прибыть на пункт сбора. При этом он единственный врач такой специальности в ЦРБ. Коллегиально с представителями Минобороны в регионе принято решение вернуть доктора на рабочее место", - сообщает областное правительство в среду.
По словам главврача Теплоозерской ЦРБ Ларисы Кузьминой, Лаврентьев единственный врач-гинеколог в поселке Теплооозерск и других близлежащих населённых пунктах.
Отмечается, что губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн
взял под личный контроль все подобные случаи призыва. В автономии работает горячая линия "122" по вопросам частичной мобилизации. Уточняется, что если проблема требует индивидуального подхода и дополнительных разбирательств, о ней сообщают в военный комиссариат ЕАО или специалистам профильных направлений.