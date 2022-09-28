https://ria.ru/20220928/akusher-1819964572.html

В ЕАО не дали мобилизовать единственного акушера-гинеколога райбольницы

В ЕАО не дали мобилизовать единственного акушера-гинеколога райбольницы - РИА Новости, 28.09.2022

В ЕАО не дали мобилизовать единственного акушера-гинеколога райбольницы

Единственного акушера-гинеколога районной горбольницы на несколько населенных пунктов в Еврейской автономной области (ЕАО), получившего повестку, не дали... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T07:03

2022-09-28T07:03

2022-09-28T07:03

россия

общество

частичная мобилизация в россии

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ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Единственного акушера-гинеколога районной горбольницы на несколько населенных пунктов в Еврейской автономной области (ЕАО), получившего повестку, не дали мобилизовать в рамках частичной мобилизации, сообщает региональное правительство.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Врачу акушеру-гинекологу Теплоозерской центральной районной больницы Виктору Лавреньтеву 22 сентября была вручена повестка, которая обязывала его в течение двух часов прибыть на пункт сбора. При этом он единственный врач такой специальности в ЦРБ. Коллегиально с представителями Минобороны в регионе принято решение вернуть доктора на рабочее место", - сообщает областное правительство в среду.По словам главврача Теплоозерской ЦРБ Ларисы Кузьминой, Лаврентьев единственный врач-гинеколог в поселке Теплооозерск и других близлежащих населённых пунктах.Отмечается, что губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн взял под личный контроль все подобные случаи призыва. В автономии работает горячая линия "122" по вопросам частичной мобилизации. Уточняется, что если проблема требует индивидуального подхода и дополнительных разбирательств, о ней сообщают в военный комиссариат ЕАО или специалистам профильных направлений.

https://ria.ru/20220928/eao-1819962996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество, частичная мобилизация в россии