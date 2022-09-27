Зеленского пригласили выступить по видео на заседании Совбеза ООН
Президента Украины Зеленского пригласили выступить по видео на заседании СБ ООН во вторник
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ООН, 27 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский приглашен для участия по видео в заседании СБ ООН по теме референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях во вторник, России есть что сказать в ответ, написал в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Сегодня в СБ очередное западное шоу по Украине, тема - проводимые сейчас референдумы. Подоплека и аргументы абсолютно понятны, говорить не о чем, но шоу должно продолжаться! Приглашен и главный шоумен, господин Зеленский, и опять по видеосвязи", - отметил Полянский.
"Нам, разумеется, есть что сказать в ответ. Это как раз тот случай, когда западные "двойные стандарты" проявляются особенно четко. Как, кстати, и с видеовыступлениями украинского президента", - добавил он. Начало заседания в 22.00 мск.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.