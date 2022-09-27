https://ria.ru/20220927/zelenskiy-1819909998.html

Зеленского пригласили выступить по видео на заседании Совбеза ООН

Зеленского пригласили выступить по видео на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 27.09.2022

Зеленского пригласили выступить по видео на заседании Совбеза ООН

Владимир Зеленский приглашен для участия по видео в заседании СБ ООН по теме референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях во вторник, России есть... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T19:41

2022-09-27T19:41

2022-09-27T19:41

в мире

владимир зеленский

украина

совет безопасности оон

оон

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

референдум

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ООН, 27 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский приглашен для участия по видео в заседании СБ ООН по теме референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях во вторник, России есть что сказать в ответ, написал в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Нам, разумеется, есть что сказать в ответ. Это как раз тот случай, когда западные "двойные стандарты" проявляются особенно четко. Как, кстати, и с видеовыступлениями украинского президента", - добавил он. Начало заседания в 22.00 мск.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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Владимир Лаврентьев

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