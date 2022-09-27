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Зеленского пригласили выступить по видео на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 27.09.2022
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Зеленского пригласили выступить по видео на заседании Совбеза ООН
Зеленского пригласили выступить по видео на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 27.09.2022
Зеленского пригласили выступить по видео на заседании Совбеза ООН
Владимир Зеленский приглашен для участия по видео в заседании СБ ООН по теме референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях во вторник, России есть... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:41
2022-09-27T19:41
в мире
владимир зеленский
украина
совет безопасности оон
оон
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
референдум
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ООН, 27 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский приглашен для участия по видео в заседании СБ ООН по теме референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях во вторник, России есть что сказать в ответ, написал в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Нам, разумеется, есть что сказать в ответ. Это как раз тот случай, когда западные "двойные стандарты" проявляются особенно четко. Как, кстати, и с видеовыступлениями украинского президента", - добавил он. Начало заседания в 22.00 мск.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, владимир зеленский, украина, совет безопасности оон, оон, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, референдум, россия
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Референдум, Россия
19:41 27.09.2022
 
Зеленского пригласили выступить по видео на заседании Совбеза ООН

Президента Украины Зеленского пригласили выступить по видео на заседании СБ ООН во вторник

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ООН, 27 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский приглашен для участия по видео в заседании СБ ООН по теме референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях во вторник, России есть что сказать в ответ, написал в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Сегодня в СБ очередное западное шоу по Украине, тема - проводимые сейчас референдумы. Подоплека и аргументы абсолютно понятны, говорить не о чем, но шоу должно продолжаться! Приглашен и главный шоумен, господин Зеленский, и опять по видеосвязи", - отметил Полянский.
"Нам, разумеется, есть что сказать в ответ. Это как раз тот случай, когда западные "двойные стандарты" проявляются особенно четко. Как, кстати, и с видеовыступлениями украинского президента", - добавил он. Начало заседания в 22.00 мск.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 18:34
Главком ВСУ Залужный сделал неоднозначное заявление о Зеленском
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаСовет Безопасности ООНООНРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеРеферендумРоссия
 
 
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