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В Токио началась церемония похорон Синдзо Абэ - РИА Новости, 27.09.2022
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В Токио началась церемония похорон Синдзо Абэ
В Токио началась церемония похорон Синдзо Абэ - РИА Новости, 27.09.2022
В Токио началась церемония похорон Синдзо Абэ
Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T08:21
2022-09-27T11:28
в мире
синдзо абэ
фумио кисида
хирокадзу мацуно
нара (город)
япония
токио
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио.Прямую трансляцию ведут практически все японские телеканалы.Автомобиль с прахом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выехал от его дома в Токио в 13.25 по местному времени (07.25 мск) и спустя полчаса прибыл к залу боевых искусств Nippon Budokan.Вдову политика – Акиэ Абэ, облаченную в траурное кимоно, встречал премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и другие представители японского правительства, а также бывший глава министр обороны страны Нобуо Киси, приходящийся младшим братом Синдзо Абэ.В тот момент, когда прах заносили в зал боевых искусств, были даны первые из 19 холостых залпов артиллерийского расчета сил самообороны страны.Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови. Кремация состоялась 12 июля.На похоронах присутствуют около 4,5 тысячи гостей, включая 34 лидера государств и 14 бывших глав государств. На церемонию прибыли также представители императорской семьи.Безопасность обеспечивают около 20 тысяч полицейских, часть из которых прибыла из других регионов. Основные автодороги в центре Токио перекрыты с понедельника по среду – все время, пока в городе находятся высокопоставленные иностранные гости.В районе зала Nippon Budokan с полудня вторника проходят акции протестов против государственных похорон.
https://ria.ru/20220927/tokio-1819683838.html
https://ria.ru/20220922/shvydkoy-1818600412.html
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в мире, синдзо абэ, фумио кисида, хирокадзу мацуно, нара (город), япония, токио, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
В мире, Синдзо Абэ, Фумио Кисида, Хирокадзу Мацуно, Нара (город), Япония, Токио, Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
08:21 27.09.2022 (обновлено: 11:28 27.09.2022)
 
В Токио началась церемония похорон Синдзо Абэ

В Токио началась церемония государственных похорон экс-премьера Японии Абэ

© AP Photo / Eugene HoshikoАкиэ Абэ во время церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио. 27 сентября 2022
Акиэ Абэ во время церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио. 27 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Акиэ Абэ во время церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио. 27 сентября 2022
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 сен – РИА Новости. Церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио.
Прямую трансляцию ведут практически все японские телеканалы.
Автомобиль с прахом бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ выехал от его дома в Токио в 13.25 по местному времени (07.25 мск) и спустя полчаса прибыл к залу боевых искусств Nippon Budokan.
Вдову политика – Акиэ Абэ, облаченную в траурное кимоно, встречал премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно и другие представители японского правительства, а также бывший глава министр обороны страны Нобуо Киси, приходящийся младшим братом Синдзо Абэ.
Акция протеста против государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ перед зданием парламента в Токио - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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В Токио проходит массовая акция протеста против государственных похорон Абэ
В тот момент, когда прах заносили в зал боевых искусств, были даны первые из 19 холостых залпов артиллерийского расчета сил самообороны страны.
Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказала настолько глубокой, что достигла сердца. Абэ умер от потери крови. Кремация состоялась 12 июля.
На похоронах присутствуют около 4,5 тысячи гостей, включая 34 лидера государств и 14 бывших глав государств. На церемонию прибыли также представители императорской семьи.
Безопасность обеспечивают около 20 тысяч полицейских, часть из которых прибыла из других регионов. Основные автодороги в центре Токио перекрыты с понедельника по среду – все время, пока в городе находятся высокопоставленные иностранные гости.
В районе зала Nippon Budokan с полудня вторника проходят акции протестов против государственных похорон.
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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В миреСиндзо АбэФумио КисидаХирокадзу МацуноНара (город)ЯпонияТокиоУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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