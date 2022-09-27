Почти 70 мобилизованных жителей Самарской области вернулись домой
Почти 70 мобилизованных жителей Самарской области вернулись домой после уточнения данных
Частичная мобилизация в России. Архивное фото
САМАРА, 27 сен – РИА Новости. Почти 70 жителей Самарской области, призванных в рамках частичной мобилизации, после уточнения сведений о состоянии здоровья и составе семьи вернулись домой, сообщила пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова были взяты в проработку обращения, поступающие от граждан, о призыве людей, которые не соответствуют критериям отбора в рамках частичной мобилизации.
"В рабочем порядке было проведено уточнение сведений о состоянии здоровья, семейном положении и прочих факторах по каждому, кто был призван на службу. По итогам этой работы 69 жителей региона, получивших повестки, после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи возвращены из воинских частей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на встрече с Азаровым военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин доложил, что все задачи по призыву в рамках частичной мобилизации в регионе выполняются в полном объеме. По итогам обсуждения также принято решение о корректировке работы комиссий - теперь в них будут работать врачи как при обычном призыве. Это позволит более тщательно проводить первичный отбор мобилизованных с учетом всех факторов, связанных с состоянием их здоровья, уточнили в пресс-службе.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.