https://ria.ru/20220927/vozvraschenie-1819820628.html

Почти 70 мобилизованных жителей Самарской области вернулись домой

Почти 70 мобилизованных жителей Самарской области вернулись домой - РИА Новости, 27.09.2022

Почти 70 мобилизованных жителей Самарской области вернулись домой

Почти 70 жителей Самарской области, призванных в рамках частичной мобилизации, после уточнения сведений о состоянии здоровья и составе семьи вернулись домой,... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:48

2022-09-27T15:48

2022-09-27T15:48

частичная мобилизация в россии

самарская область

дмитрий азаров

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg

САМАРА, 27 сен – РИА Новости. Почти 70 жителей Самарской области, призванных в рамках частичной мобилизации, после уточнения сведений о состоянии здоровья и составе семьи вернулись домой, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова были взяты в проработку обращения, поступающие от граждан, о призыве людей, которые не соответствуют критериям отбора в рамках частичной мобилизации."В рабочем порядке было проведено уточнение сведений о состоянии здоровья, семейном положении и прочих факторах по каждому, кто был призван на службу. По итогам этой работы 69 жителей региона, получивших повестки, после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи возвращены из воинских частей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на встрече с Азаровым военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин доложил, что все задачи по призыву в рамках частичной мобилизации в регионе выполняются в полном объеме. По итогам обсуждения также принято решение о корректировке работы комиссий - теперь в них будут работать врачи как при обычном призыве. Это позволит более тщательно проводить первичный отбор мобилизованных с учетом всех факторов, связанных с состоянием их здоровья, уточнили в пресс-службе.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220927/kanikuly-1819795066.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, самарская область, дмитрий азаров