Лишь 38 процентов немцев одобряют Шольца на посту канцлера, показал опрос
Insa: около половины немцев считают, что Шольц не подходит для роли канцлера
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Около 50% граждан Германии уверены, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ, и лишь 38% одобряют его пребывание на этом посту, рейтинги некоторых министров оказались ещё хуже, сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на данные опроса.
"Около 50% опрошенных считают, что Олаф Шольц (СДПГ) - неподходящий человек на этот пост", - отмечает издание со ссылкой на результаты опроса института Insa. По его данным, лишь 38% считают, что Шольц подходит на эту должность.
Что касается поддержки министра обороны Кристины Ламбрехт (СДПГ), только 18,1% считают, что она находится на своём месте, 63,1% уверены, что это ошибка.
Министра финансов Кристиана Линднера (СвДП) поддерживают 33,6% опрошенных, 50,3% считают, что он занимает свой пост по ошибке. Министра экономики Роберта Хабека ("зеленые") одобряют 34,9%, ещё 49,9% считают его неправильным выбором.
Министра здравоохранения Карла Лаутербаха (СДПГ) поддерживают 40,9%, а 47,2% уверены, что он не подходит для своего поста. Министра иностранных дел ФРГ Анналену Баербок ("зеленые") одобряют 43,7%, 44,7% считают, что она не должна быть на этом месте.
Опрос проводился с 23 по 26 сентября по заказу газеты Bild. В нем приняли участие 2102 человека. Погрешность может составлять 2,4 процентных пункта.