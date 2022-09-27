Рейтинг@Mail.ru
Лишь 38 процентов немцев одобряют Шольца на посту канцлера, показал опрос - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/sholts-1819720387.html
Лишь 38 процентов немцев одобряют Шольца на посту канцлера, показал опрос
Лишь 38 процентов немцев одобряют Шольца на посту канцлера, показал опрос - РИА Новости, 27.09.2022
Лишь 38 процентов немцев одобряют Шольца на посту канцлера, показал опрос
Около 50% граждан Германии уверены, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ, и лишь 38% одобряют его пребывание на этом посту, рейтинги некоторых... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:58
2022-09-27T10:58
в мире
олаф шольц
германия
кристиан линднер
кристина ламбрехт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678616_479:642:2977:2047_1920x0_80_0_0_a3cbf06314838043e7f4e3403d285ac9.jpg
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Около 50% граждан Германии уверены, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ, и лишь 38% одобряют его пребывание на этом посту, рейтинги некоторых министров оказались ещё хуже, сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на данные опроса."Около 50% опрошенных считают, что Олаф Шольц (СДПГ) - неподходящий человек на этот пост", - отмечает издание со ссылкой на результаты опроса института Insa. По его данным, лишь 38% считают, что Шольц подходит на эту должность.Что касается поддержки министра обороны Кристины Ламбрехт (СДПГ), только 18,1% считают, что она находится на своём месте, 63,1% уверены, что это ошибка.Министра финансов Кристиана Линднера (СвДП) поддерживают 33,6% опрошенных, 50,3% считают, что он занимает свой пост по ошибке. Министра экономики Роберта Хабека ("зеленые") одобряют 34,9%, ещё 49,9% считают его неправильным выбором.Министра здравоохранения Карла Лаутербаха (СДПГ) поддерживают 40,9%, а 47,2% уверены, что он не подходит для своего поста. Министра иностранных дел ФРГ Анналену Баербок ("зеленые") одобряют 43,7%, 44,7% считают, что она не должна быть на этом месте.Опрос проводился с 23 по 26 сентября по заказу газеты Bild. В нем приняли участие 2102 человека. Погрешность может составлять 2,4 процентных пункта.
https://ria.ru/20220927/evropa-1819623168.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678616_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_50e5cc372373fa47873e1f817a47aa8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, германия, кристиан линднер, кристина ламбрехт
В мире, Олаф Шольц, Германия, Кристиан Линднер, Кристина Ламбрехт
10:58 27.09.2022
 
Лишь 38 процентов немцев одобряют Шольца на посту канцлера, показал опрос

Insa: около половины немцев считают, что Шольц не подходит для роли канцлера

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Около 50% граждан Германии уверены, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ, и лишь 38% одобряют его пребывание на этом посту, рейтинги некоторых министров оказались ещё хуже, сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на данные опроса.
"Около 50% опрошенных считают, что Олаф Шольц (СДПГ) - неподходящий человек на этот пост", - отмечает издание со ссылкой на результаты опроса института Insa. По его данным, лишь 38% считают, что Шольц подходит на эту должность.
Что касается поддержки министра обороны Кристины Ламбрехт (СДПГ), только 18,1% считают, что она находится на своём месте, 63,1% уверены, что это ошибка.
Министра финансов Кристиана Линднера (СвДП) поддерживают 33,6% опрошенных, 50,3% считают, что он занимает свой пост по ошибке. Министра экономики Роберта Хабека ("зеленые") одобряют 34,9%, ещё 49,9% считают его неправильным выбором.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:00
Страх над Европой: Брюссель боится народной воли
Министра здравоохранения Карла Лаутербаха (СДПГ) поддерживают 40,9%, а 47,2% уверены, что он не подходит для своего поста. Министра иностранных дел ФРГ Анналену Баербок ("зеленые") одобряют 43,7%, 44,7% считают, что она не должна быть на этом месте.
Опрос проводился с 23 по 26 сентября по заказу газеты Bild. В нем приняли участие 2102 человека. Погрешность может составлять 2,4 процентных пункта.
 
В миреОлаф ШольцГерманияКристиан ЛинднерКристина Ламбрехт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала