https://ria.ru/20220927/sholts-1819720387.html

Лишь 38 процентов немцев одобряют Шольца на посту канцлера, показал опрос

Лишь 38 процентов немцев одобряют Шольца на посту канцлера, показал опрос - РИА Новости, 27.09.2022

Лишь 38 процентов немцев одобряют Шольца на посту канцлера, показал опрос

Около 50% граждан Германии уверены, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ, и лишь 38% одобряют его пребывание на этом посту, рейтинги некоторых... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:58

2022-09-27T10:58

2022-09-27T10:58

в мире

олаф шольц

германия

кристиан линднер

кристина ламбрехт

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БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Около 50% граждан Германии уверены, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ, и лишь 38% одобряют его пребывание на этом посту, рейтинги некоторых министров оказались ещё хуже, сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на данные опроса."Около 50% опрошенных считают, что Олаф Шольц (СДПГ) - неподходящий человек на этот пост", - отмечает издание со ссылкой на результаты опроса института Insa. По его данным, лишь 38% считают, что Шольц подходит на эту должность.Что касается поддержки министра обороны Кристины Ламбрехт (СДПГ), только 18,1% считают, что она находится на своём месте, 63,1% уверены, что это ошибка.Министра финансов Кристиана Линднера (СвДП) поддерживают 33,6% опрошенных, 50,3% считают, что он занимает свой пост по ошибке. Министра экономики Роберта Хабека ("зеленые") одобряют 34,9%, ещё 49,9% считают его неправильным выбором.Министра здравоохранения Карла Лаутербаха (СДПГ) поддерживают 40,9%, а 47,2% уверены, что он не подходит для своего поста. Министра иностранных дел ФРГ Анналену Баербок ("зеленые") одобряют 43,7%, 44,7% считают, что она не должна быть на этом месте.Опрос проводился с 23 по 26 сентября по заказу газеты Bild. В нем приняли участие 2102 человека. Погрешность может составлять 2,4 процентных пункта.

https://ria.ru/20220927/evropa-1819623168.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, олаф шольц, германия, кристиан линднер, кристина ламбрехт