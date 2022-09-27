Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где при стрельбе погибли 17 человек
Глава СК Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где при стрельбе погибли 17 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил ижевскую школу №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, и дал подчиненным поручения, сообщили в пресс-службе СК.
Он прибыл в Ижевск вместе с первым заместителем Эдуардом Кабурнеевым и другими сотрудниками центрального аппарата СК России.
"Бастрыкин совместно со следственной группой лично осмотрел место трагедии, в том числе здание образовательного учреждения и прилегающую территорию, где 26 сентября 2022 года было совершено жестокое преступление, в результате которого погибли 17 человек, из них 11 детей и 6 взрослых, 25 лиц получили ранения, из них 23 ребенка и 2 взрослых", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что Бастрыкин дал следователям и криминалистам поручения по сбору и фиксации доказательств и назначении экспертных исследований.
12:42"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школеУстроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался.