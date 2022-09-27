https://ria.ru/20220927/shkola-1819760930.html

Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где при стрельбе погибли 17 человек

Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где при стрельбе погибли 17 человек - РИА Новости, 27.09.2022

Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где при стрельбе погибли 17 человек

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил ижевскую школу №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, и дал подчиненным... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:15

2022-09-27T13:15

2022-09-27T13:15

александр бастрыкин

происшествия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил ижевскую школу №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, и дал подчиненным поручения, сообщили в пресс-службе СК.Он прибыл в Ижевск вместе с первым заместителем Эдуардом Кабурнеевым и другими сотрудниками центрального аппарата СК России."Бастрыкин совместно со следственной группой лично осмотрел место трагедии, в том числе здание образовательного учреждения и прилегающую территорию, где 26 сентября 2022 года было совершено жестокое преступление, в результате которого погибли 17 человек, из них 11 детей и 6 взрослых, 25 лиц получили ранения, из них 23 ребенка и 2 взрослых", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что Бастрыкин дал следователям и криминалистам поручения по сбору и фиксации доказательств и назначении экспертных исследований.

https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819750146.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр бастрыкин, происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, следственный комитет россии (ск рф)