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Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где при стрельбе погибли 17 человек - РИА Новости, 27.09.2022
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Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где при стрельбе погибли 17 человек
Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где при стрельбе погибли 17 человек - РИА Новости, 27.09.2022
Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где при стрельбе погибли 17 человек
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил ижевскую школу №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, и дал подчиненным... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:15
2022-09-27T13:15
александр бастрыкин
происшествия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил ижевскую школу №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, и дал подчиненным поручения, сообщили в пресс-службе СК.Он прибыл в Ижевск вместе с первым заместителем Эдуардом Кабурнеевым и другими сотрудниками центрального аппарата СК России."Бастрыкин совместно со следственной группой лично осмотрел место трагедии, в том числе здание образовательного учреждения и прилегающую территорию, где 26 сентября 2022 года было совершено жестокое преступление, в результате которого погибли 17 человек, из них 11 детей и 6 взрослых, 25 лиц получили ранения, из них 23 ребенка и 2 взрослых", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что Бастрыкин дал следователям и криминалистам поручения по сбору и фиксации доказательств и назначении экспертных исследований.
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александр бастрыкин, происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, Происшествия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Следственный комитет России (СК РФ)
13:15 27.09.2022
 
Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где при стрельбе погибли 17 человек

Глава СК Бастрыкин посетил школу в Ижевске, где при стрельбе погибли 17 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил ижевскую школу №88, где в результате стрельбы погибли 17 человек, и дал подчиненным поручения, сообщили в пресс-службе СК.
Он прибыл в Ижевск вместе с первым заместителем Эдуардом Кабурнеевым и другими сотрудниками центрального аппарата СК России.
"Бастрыкин совместно со следственной группой лично осмотрел место трагедии, в том числе здание образовательного учреждения и прилегающую территорию, где 26 сентября 2022 года было совершено жестокое преступление, в результате которого погибли 17 человек, из них 11 детей и 6 взрослых, 25 лиц получили ранения, из них 23 ребенка и 2 взрослых", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что Бастрыкин дал следователям и криминалистам поручения по сбору и фиксации доказательств и назначении экспертных исследований.
Нормальная семья – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
12:42
"Нормальная семья" – соседка об устроившем стрельбу в ижевской школеУстроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев жил с мамой и бабушкой, рассказала соседка. Семья, по ее словам, была обычной. Другие жильцы дома отметили, что парень был замкнутым, всегда ходил в капюшоне и никогда не здоровался.
 
Александр БастрыкинПроисшествияИжевскСтрельба в школе в ИжевскеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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