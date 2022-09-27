https://ria.ru/20220927/referendum-1819864796.html

В Херсонской области наблюдатели не выявили нарушений на референдуме

В Херсонской области наблюдатели не выявили нарушений на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

В Херсонской области наблюдатели не выявили нарушений на референдуме

Голосование на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ прошло без происшествий, многочисленные международные наблюдатели не выявили... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:19

2022-09-27T17:19

2022-09-27T17:48

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

в мире

россия

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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ прошло без происшествий, многочисленные международные наблюдатели не выявили нарушений, заявила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Фактов нарушений в ходе голосования не было, о чем свидетельствует международные наблюдатели, которые приехали, их было достаточно большое количество, они представляли огромное количество стран", - сказала журналистам Захарова."Я с ними общалась, они говорят, что референдум был проведен всеми нормами международного права", - добавила она.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819869991.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, в мире, россия