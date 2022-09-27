https://ria.ru/20220927/referendum-1819864796.html
В Херсонской области наблюдатели не выявили нарушений на референдуме
В Херсонской области наблюдатели не выявили нарушений на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022
В Херсонской области наблюдатели не выявили нарушений на референдуме
Голосование на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ прошло без происшествий, многочисленные международные наблюдатели не выявили... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:19
2022-09-27T17:19
2022-09-27T17:48
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
в мире
россия
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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ прошло без происшествий, многочисленные международные наблюдатели не выявили нарушений, заявила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Фактов нарушений в ходе голосования не было, о чем свидетельствует международные наблюдатели, которые приехали, их было достаточно большое количество, они представляли огромное количество стран", - сказала журналистам Захарова."Я с ними общалась, они говорят, что референдум был проведен всеми нормами международного права", - добавила она.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819869991.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, в мире, россия
Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, В мире, Россия
17:19 27.09.2022 (обновлено: 17:48 27.09.2022)
В Херсонской области наблюдатели не выявили нарушений на референдуме
В Херсонской области референдум прошел без происшествий, наблюдатели не выявили нарушений
ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Голосование на референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ прошло без происшествий, многочисленные международные наблюдатели не выявили нарушений, заявила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Фактов нарушений в ходе голосования не было, о чем свидетельствует международные наблюдатели, которые приехали, их было достаточно большое количество, они представляли огромное количество стран", - сказала журналистам Захарова.
"Я с ними общалась, они говорят, что референдум был проведен всеми нормами международного права", - добавила она.