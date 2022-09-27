https://ria.ru/20220927/referendum-1819826678.html

Украинские военнопленные проголосовали на референдуме в ЛНР

Украинские военнопленные проголосовали на референдуме в ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022

Украинские военнопленные проголосовали на референдуме в ЛНР

Жителям ЛНР, которые служили в украинских войсках и попали в плен, предоставили возможность проголосовать на референдуме, корреспондент РИА Новости наблюдал за... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T16:07

2022-09-27T16:07

2022-09-27T16:07

в мире

луганская народная республика

россия

луганск

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819436240_0:249:3076:1979_1920x0_80_0_0_4f72e703d5f64a4e50cbed9d1ddd4f0e.jpg

ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Жителям ЛНР, которые служили в украинских войсках и попали в плен, предоставили возможность проголосовать на референдуме, корреспондент РИА Новости наблюдал за процессом голосования в СИЗО Луганска.Всего свои голоса отдали восемь военнопленных.В беседе с корреспондентом РИА Новости военнопленный заявил, что люди голосуют добровольно. "Дали шанс, пошел и проголосовал", - пояснил военнопленный.Заключенные не скрывают своего оптимизма по поводу вхождения ЛНР в состав России. "Я думаю, (после присоединения к РФ - ред.) защиты будет больше, а люди у нас одни и те же", - пояснил военнопленный.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819818009.html

луганская народная республика

россия

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, россия, луганск, референдум в донбассе