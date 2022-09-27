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Украинские военнопленные проголосовали на референдуме в ЛНР
Украинские военнопленные проголосовали на референдуме в ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022
Украинские военнопленные проголосовали на референдуме в ЛНР
Жителям ЛНР, которые служили в украинских войсках и попали в плен, предоставили возможность проголосовать на референдуме, корреспондент РИА Новости наблюдал за... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:07
2022-09-27T16:07
2022-09-27T16:07
в мире
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луганск
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Жителям ЛНР, которые служили в украинских войсках и попали в плен, предоставили возможность проголосовать на референдуме, корреспондент РИА Новости наблюдал за процессом голосования в СИЗО Луганска.Всего свои голоса отдали восемь военнопленных.В беседе с корреспондентом РИА Новости военнопленный заявил, что люди голосуют добровольно. "Дали шанс, пошел и проголосовал", - пояснил военнопленный.Заключенные не скрывают своего оптимизма по поводу вхождения ЛНР в состав России. "Я думаю, (после присоединения к РФ - ред.) защиты будет больше, а люди у нас одни и те же", - пояснил военнопленный.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжалось пять дней, до 27 сентября.
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в мире, луганская народная республика, россия, луганск, референдум в донбассе
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, Референдум в Донбассе
Украинские военнопленные проголосовали на референдуме в ЛНР
Украинским военнопленным предоставили возможность проголосовать на референдуме в ЛНР