https://ria.ru/20220927/referendum-1819821442.html

Беженцы из ДНР в Нижнем Новгороде рассказали о голосовании на референдуме

Беженцы из ДНР в Нижнем Новгороде рассказали о голосовании на референдуме - РИА Новости, 27.09.2022

Беженцы из ДНР в Нижнем Новгороде рассказали о голосовании на референдуме

Жители ДНР в Нижнем Новгороде принимают активное участие в голосовании на референдуме о дальнейшей судьбе Донбасса и заявляют, что связывают судьбу своей родины РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:50

2022-09-27T15:50

2022-09-27T16:24

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

нато

референдум в донбассе

в мире

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен - РИА Новости. Жители ДНР в Нижнем Новгороде принимают активное участие в голосовании на референдуме о дальнейшей судьбе Донбасса и заявляют, что связывают судьбу своей родины с Россией, передает корреспондент РИА Новости с одного из избирательных участков.Всего, по данным облизбиркома, в Нижнем Новгороде организовано пять помещений для голосования на референдумах о присоединении к России ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Первые 4 дня – с 23 по 26 сентября – эвакуированные в Нижегородскую область жители Донбасса и Украины голосовали вне избирательных участков, во вторник выразить свое мнение они могут в специально подготовленных помещениях для голосования. Жители ДНР, в частности, приходят голосовать на избирательный участок в ДК "Молодежный" на улице Дьяконова. Идут и поодиночке, и целыми семьями.Олег и Татьяна Лисовенко 12 дней назад приехали в Нижегородскую область из города Шахтерска. Сегодня они пришли на референдум, чтобы проголосовать за будущее своей родины. "Донбасс - это Россия. Это русские люди. Они всегда и были русскими. Это разделение никому не нужно. От Украины мы не ждем ничего хорошего. А от России ждем законного порядка, новых трудовых мест, банковскую систему", - сказали они РИА Новости.Галина Александровна Попова из Авдеевки до Нижнего Новгорода добиралась через всю Украину, Польшу и Калининград. Ее дом разбомбили, погибли муж и старенькая мама, а ее с сестрой вытащили еле живых из-под завалов. Говорит, что все эти годы она ждала референдума и верила, что Россия их не оставит. "Я пришла голосовать за возвращение домой. Как только освободят Авдеевку, я сразу уеду. Хочется домой. Хотя, конечно, не к чему там возвращаться, руины, все равно. Нам же восстанавливать то, что разрушено", - сказала она РИА Новости. Женщина подчеркивает, что "при Союзе" народ Донбасса жил вместе с Россией и все было хорошо. Она верит, что и теперь все, наконец, наладится.Семидесятисемилетняя Светлана Степановна Антонова из Донецка говорит, что у жителей Донбасса одна надежда – на Россию. "Мы ждали 8 лет. У нас только Россия, больше ничего… Мой родной язык – русский, культура – русская. Все писатели, композиторы – русские", - говорит пожилая женщина. Она надеется, что с окончанием военных действий она сможет вернуться в родной Донецк и жить спокойно.С нетерпением ждала референдума и 25-летняя Елена Крикливая из Тореза (ДНР). Ее отец сейчас воюет на передовой. Там же – друзья и соседи. "Я - только за Россию… Хочется мира. Уже настолько надоело, когда люди погибают. Хочется, чтобы родные и близкие вернулись. Это просто невыносимо сидеть и думать, что они там сейчас в горячих точках… Хочется на мирные земли вернуться в свой родной дом", - сказала она РИА Новости.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Во вторник, 27 сентября, последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819801236.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819783560.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819796079.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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"Больше порядка будет" – житель о Мариуполе после референдума Будущие жители квартала "Невский" в Мариуполе рассказали РИА Новости, каким должен стать город после референдума. 2022-09-27T15:50 true PT1M39S

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Дарья Буймова

владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, нато, референдум в донбассе, в мире