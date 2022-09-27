Рейтинг@Mail.ru
МИД Кипра осудил стрельбу в школе в Ижевске и выразил соболезнования - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/proisshestviya-1819675896.html
МИД Кипра осудил стрельбу в школе в Ижевске и выразил соболезнования
МИД Кипра осудил стрельбу в школе в Ижевске и выразил соболезнования - РИА Новости, 27.09.2022
МИД Кипра осудил стрельбу в школе в Ижевске и выразил соболезнования
Министерство иностранных дел Кипра выступило с осуждением стрельбы в школе в Ижевске, выразило соболезнования семьям погибших и пожелало выздоровления... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T02:32
2022-09-27T02:32
в мире
ижевск
кипр
стрельба в школе в ижевске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819641494_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d37550c043bbc233fc8934e58caf7ee.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кипра выступило с осуждением стрельбы в школе в Ижевске, выразило соболезнования семьям погибших и пожелало выздоровления пострадавшим.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети, десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур."Мы осуждаем сегодняшнее чудовищное нападение на школу в российском городе Ижевске. Кипр передает свои искренние соболезнования скорбящим семьям вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении кипрского внешнеполитического ведомства в Twitter.
https://ria.ru/20220926/vrachi-1819664656.html
ижевск
кипр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819641494_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3383d3955ddbe23c65c1d3950119ae50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ижевск, кипр, стрельба в школе в ижевске
В мире, Ижевск, Кипр, Стрельба в школе в Ижевске
02:32 27.09.2022
 
МИД Кипра осудил стрельбу в школе в Ижевске и выразил соболезнования

МИД Кипра осудил стрельбу в школе в Ижевске и выразил соболезнования в связи с трагедией

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкЦветы и игрушки у школы №88 Ижевска
Цветы и игрушки у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Цветы и игрушки у школы №88 Ижевска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кипра выступило с осуждением стрельбы в школе в Ижевске, выразило соболезнования семьям погибших и пожелало выздоровления пострадавшим.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети, десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
"Мы осуждаем сегодняшнее чудовищное нападение на школу в российском городе Ижевске. Кипр передает свои искренние соболезнования скорбящим семьям вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении кипрского внешнеполитического ведомства в Twitter.
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 23:08
Мурашко похвалил врачей, спасавших людей в Ижевске, за профессионализм
 
В миреИжевскКипрСтрельба в школе в Ижевске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала