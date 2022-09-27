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МИД Кипра осудил стрельбу в школе в Ижевске и выразил соболезнования

МИД Кипра осудил стрельбу в школе в Ижевске и выразил соболезнования - РИА Новости, 27.09.2022

МИД Кипра осудил стрельбу в школе в Ижевске и выразил соболезнования

Министерство иностранных дел Кипра выступило с осуждением стрельбы в школе в Ижевске, выразило соболезнования семьям погибших и пожелало выздоровления... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T02:32

2022-09-27T02:32

2022-09-27T02:32

в мире

ижевск

кипр

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кипра выступило с осуждением стрельбы в школе в Ижевске, выразило соболезнования семьям погибших и пожелало выздоровления пострадавшим.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети, десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур."Мы осуждаем сегодняшнее чудовищное нападение на школу в российском городе Ижевске. Кипр передает свои искренние соболезнования скорбящим семьям вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении кипрского внешнеполитического ведомства в Twitter.

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ижевск

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