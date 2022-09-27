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В Мариуполе избиркомы не справлялись с потоком голосующих в начале работы - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/mariupol-1819829580.html
В Мариуполе избиркомы не справлялись с потоком голосующих в начале работы
В Мариуполе избиркомы не справлялись с потоком голосующих в начале работы - РИА Новости, 27.09.2022
В Мариуполе избиркомы не справлялись с потоком голосующих в начале работы
Участковые избирательные комиссии Мариуполя не справлялись с потоком людей в первые два дня референдума по вхождению Донецкой Народной Республики в состав РФ на РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T16:15
2022-09-27T16:16
специальная военная операция на украине
референдум в донбассе
мариуполь
донецкая народная республика
в мире
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МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии Мариуполя не справлялись с потоком людей в первые два дня референдума по вхождению Донецкой Народной Республики в состав РФ на правах субъекта, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Константин Иващенко."По количеству процентов людей, пришедших на голосование, мы пока озвучивать не будем. Это должна сделать Центральная избирательная комиссия. Это ее прерогативы, не наши. А так, от себя, могу сказать, что голосование проходит очень активно. Очень живо. Люди идут. Особенно первые два дня. Вот реально первые два дня мы даже не справлялись с потоком людей. Хотя на каждом УИКе было по шесть выездных комиссий", - сказал мэр.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
мариуполь
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"В первые дни не справлялись с потоком людей" – мэр Мариуполя о желающих проголосовать
"В первые дни не справлялись с потоком людей" – мэр Мариуполя о желающих проголосовать
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референдум в донбассе, мариуполь, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Референдум в Донбассе, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, В мире
16:15 27.09.2022 (обновлено: 16:16 27.09.2022)
 
В Мариуполе избиркомы не справлялись с потоком голосующих в начале работы

Мэр Мариуполя Иващенко: избиркомы не справились в первые дни с потоком желающих голосовать

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Участковые избирательные комиссии Мариуполя не справлялись с потоком людей в первые два дня референдума по вхождению Донецкой Народной Республики в состав РФ на правах субъекта, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Константин Иващенко.
"По количеству процентов людей, пришедших на голосование, мы пока озвучивать не будем. Это должна сделать Центральная избирательная комиссия. Это ее прерогативы, не наши. А так, от себя, могу сказать, что голосование проходит очень активно. Очень живо. Люди идут. Особенно первые два дня. Вот реально первые два дня мы даже не справлялись с потоком людей. Хотя на каждом УИКе было по шесть выездных комиссий", - сказал мэр.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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