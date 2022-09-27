https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819740993.html

Госдума начала заседание с минуты молчания

Госдума начала заседание с минуты молчания - РИА Новости, 27.09.2022

Госдума начала заседание с минуты молчания

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания во вторник объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:16

2022-09-27T12:16

2022-09-27T12:16

вячеслав володин

ижевск

госдума рф

стрельба в школе в ижевске

общество

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания во вторник объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске."Прежде чем мы приступим к работе, есть предложение почтить память наших детей, учителей, тех, кто охранял школу в Ижевске", - обратился Володин к парламентариям.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819714113.html

ижевск

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Дарья Буймова

вячеслав володин, ижевск, госдума рф, стрельба в школе в ижевске, общество