https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819740993.html
Госдума начала заседание с минуты молчания
Госдума начала заседание с минуты молчания - РИА Новости, 27.09.2022
Госдума начала заседание с минуты молчания
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания во вторник объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:16
2022-09-27T12:16
2022-09-27T12:16
вячеслав володин
ижевск
госдума рф
стрельба в школе в ижевске
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819640579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_12902e556ccbaba9cee32ca5390701c6.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания во вторник объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске."Прежде чем мы приступим к работе, есть предложение почтить память наших детей, учителей, тех, кто охранял школу в Ижевске", - обратился Володин к парламентариям.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819714113.html
ижевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819640579_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_87638e527ab67af341171ec87ddaaf90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, ижевск, госдума рф, стрельба в школе в ижевске, общество
Вячеслав Володин, Ижевск, Госдума РФ, Стрельба в школе в Ижевске, Общество
Госдума начала заседание с минуты молчания
Госдума начала пленарное заседание с минуты молчания в память о погибших в Ижевске
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания во вторник объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске.
"Прежде чем мы приступим к работе, есть предложение почтить память наших детей, учителей, тех, кто охранял школу в Ижевске", - обратился Володин к парламентариям.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.