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Госдума начала заседание с минуты молчания - РИА Новости, 27.09.2022
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Госдума начала заседание с минуты молчания
Госдума начала заседание с минуты молчания - РИА Новости, 27.09.2022
Госдума начала заседание с минуты молчания
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания во вторник объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T12:16
2022-09-27T12:16
вячеслав володин
ижевск
госдума рф
стрельба в школе в ижевске
общество
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания во вторник объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске."Прежде чем мы приступим к работе, есть предложение почтить память наших детей, учителей, тех, кто охранял школу в Ижевске", - обратился Володин к парламентариям.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819714113.html
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вячеслав володин, ижевск, госдума рф, стрельба в школе в ижевске, общество
Вячеслав Володин, Ижевск, Госдума РФ, Стрельба в школе в Ижевске, Общество
12:16 27.09.2022
 
Госдума начала заседание с минуты молчания

Госдума начала пленарное заседание с минуты молчания в память о погибших в Ижевске

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкЦветы и игрушки у школы №88 Ижевска
Цветы и игрушки у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Цветы и игрушки у школы №88 Ижевска. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания во вторник объявил минуту молчания по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске.
"Прежде чем мы приступим к работе, есть предложение почтить память наших детей, учителей, тех, кто охранял школу в Ижевске", - обратился Володин к парламентариям.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети. Десятки ранены, среди них тоже в основном дети. В Удмуртии объявлен траур.
Подготовка к эвакуации пострадавших при стрельбе в школе Ижевска - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
10:35
Главврач РКБ № 1 рассказал о состоянии пострадавших в Ижевске
 
Вячеслав ВолодинИжевскГосдума РФСтрельба в школе в ИжевскеОбщество
 
 
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