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Китай увеличит инвестиции в цифровую инфраструктуру - РИА Новости, 27.09.2022
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Китай увеличит инвестиции в цифровую инфраструктуру
Китай увеличит инвестиции в цифровую инфраструктуру - РИА Новости, 27.09.2022
Китай увеличит инвестиции в цифровую инфраструктуру
Китай увеличит инвестиции в передовые отрасли, включая центры обработки данных, сети 5G и интеллектуальные производственные цепочки, сообщили в Госкомитете по... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:08
2022-09-27T17:08
россия-китай: главное
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай увеличит инвестиции в передовые отрасли, включая центры обработки данных, сети 5G и интеллектуальные производственные цепочки, сообщили в Госкомитете по делам развитий и реформ КНР.Развитие инфраструктуры поддержат с помощью долгосрочных кредитов, специальных квот на облигации местных органов власти и привлечение средств из частного сектора.Госкомитет по делам развитий и реформ продолжит также содействовать программе перемещения центров обработки данных, которая направлена на развитие цифровой инфраструктуры в менее развитых западных провинциях страны.
https://ria.ru/20220922/stantsii-1818666705.html
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китай, технологии, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, Экономика
17:08 27.09.2022
 

Китай увеличит инвестиции в цифровую инфраструктуру

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкКитайские банкноты
Китайские банкноты - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Китайские банкноты
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай увеличит инвестиции в передовые отрасли, включая центры обработки данных, сети 5G и интеллектуальные производственные цепочки, сообщили в Госкомитете по делам развитий и реформ КНР.
Развитие инфраструктуры поддержат с помощью долгосрочных кредитов, специальных квот на облигации местных органов власти и привлечение средств из частного сектора.
Госкомитет по делам развитий и реформ продолжит также содействовать программе перемещения центров обработки данных, которая направлена на развитие цифровой инфраструктуры в менее развитых западных провинциях страны.
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 13:33Россия-Китай: Главное
В Китае наблюдается устойчивый рост числа базовых станций 5G
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайТехнологииЭкономика
 
 
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