https://ria.ru/20220927/investitsii-1819860245.html

Китай увеличит инвестиции в цифровую инфраструктуру

Китай увеличит инвестиции в цифровую инфраструктуру - РИА Новости, 27.09.2022

Китай увеличит инвестиции в цифровую инфраструктуру

Китай увеличит инвестиции в передовые отрасли, включая центры обработки данных, сети 5G и интеллектуальные производственные цепочки, сообщили в Госкомитете по... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:08

2022-09-27T17:08

2022-09-27T17:08

россия-китай: главное

китай

технологии

экономика

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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай увеличит инвестиции в передовые отрасли, включая центры обработки данных, сети 5G и интеллектуальные производственные цепочки, сообщили в Госкомитете по делам развитий и реформ КНР.Развитие инфраструктуры поддержат с помощью долгосрочных кредитов, специальных квот на облигации местных органов власти и привлечение средств из частного сектора.Госкомитет по делам развитий и реформ продолжит также содействовать программе перемещения центров обработки данных, которая направлена на развитие цифровой инфраструктуры в менее развитых западных провинциях страны.

https://ria.ru/20220922/stantsii-1818666705.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, технологии, экономика