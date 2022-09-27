https://ria.ru/20220927/investitsii-1819860245.html
Китай увеличит инвестиции в цифровую инфраструктуру
Китай увеличит инвестиции в цифровую инфраструктуру - РИА Новости, 27.09.2022
Китай увеличит инвестиции в цифровую инфраструктуру
Китай увеличит инвестиции в передовые отрасли, включая центры обработки данных, сети 5G и интеллектуальные производственные цепочки, сообщили в Госкомитете по... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T17:08
2022-09-27T17:08
2022-09-27T17:08
россия-китай: главное
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай увеличит инвестиции в передовые отрасли, включая центры обработки данных, сети 5G и интеллектуальные производственные цепочки, сообщили в Госкомитете по делам развитий и реформ КНР.Развитие инфраструктуры поддержат с помощью долгосрочных кредитов, специальных квот на облигации местных органов власти и привлечение средств из частного сектора.Госкомитет по делам развитий и реформ продолжит также содействовать программе перемещения центров обработки данных, которая направлена на развитие цифровой инфраструктуры в менее развитых западных провинциях страны.
https://ria.ru/20220922/stantsii-1818666705.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, технологии, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, Экономика