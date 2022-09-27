12:42 27.09.2022 (обновлено: 12:59 27.09.2022)
ВСУ за время референдума выпустили 76 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР
Мирошник: ВСУ за время проведения референдума в ЛНР выпустили 76 ракет из РСЗО HIMARS
Обломки ракет из РСЗО HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за время проведения референдума выпустили по Луганской Народной Республике 76 ракет из РСЗО HIMARS, сообщил во вторник глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"За время проведения референдума с 23 сентября по ЛНР украинскими боевиками уже выпущено 76 ракет РСЗО HIMARS (MLRS)", - написал он в своем Telegram-канале.
25 сентября, 08:00Донбасс возвращается на свою Родину
По данным Мирошника, обстрелам подверглись Стаханов, Рубежное, Сватово, Алчевск, Нижняя Дуванка, Новая Астрахань, Северодонецк, Травневое, Мостки и Старобельск. Кроме того, украинские войска обстреляли Кременную из артиллерийских орудий снарядами калибром 155 миллиметров.
Мирошник добавил, что это стоило 11,5 миллиона долларов, "которые могли быть направлены на спасение и на жизнь, а не на убийство и разрушение".
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
19 сентября, 08:00Украина превратилась в государство-террориста
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.