https://ria.ru/20220927/himars-1819750693.html

ВСУ за время референдума выпустили 76 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР

ВСУ за время референдума выпустили 76 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР - РИА Новости, 27.09.2022

ВСУ за время референдума выпустили 76 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР

Украинские войска за время проведения референдума выпустили по Луганской Народной Республике 76 ракет из РСЗО HIMARS, сообщил во вторник глава представительства РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:42

2022-09-27T12:42

2022-09-27T12:59

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

родион мирошник

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сша

bae systems

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ЛУГАНСК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за время проведения референдума выпустили по Луганской Народной Республике 76 ракет из РСЗО HIMARS, сообщил во вторник глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."За время проведения референдума с 23 сентября по ЛНР украинскими боевиками уже выпущено 76 ракет РСЗО HIMARS (MLRS)", - написал он в своем Telegram-канале.По данным Мирошника, обстрелам подверглись Стаханов, Рубежное, Сватово, Алчевск, Нижняя Дуванка, Новая Астрахань, Северодонецк, Травневое, Мостки и Старобельск. Кроме того, украинские войска обстреляли Кременную из артиллерийских орудий снарядами калибром 155 миллиметров.Мирошник добавил, что это стоило 11,5 миллиона долларов, "которые могли быть направлены на спасение и на жизнь, а не на убийство и разрушение".Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжается пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

луганская народная республика

россия

сша

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