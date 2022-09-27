https://ria.ru/20220927/grazhdanstvo-1819753006.html
Французский актер получил российское гражданство
Французский актер получил российское гражданство - РИА Новости, 27.09.2022
Французский актер получил российское гражданство
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство, следует из указа президента Владимира Путина. Документ опубликован на Официальном интернет-портале... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:45
2022-09-27T13:45
2022-09-27T13:59
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство, следует из указа президента Владимира Путина. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.Сиу снимался во многих российских проектах. Среди них "Мистер Нокаут", "Мост", "Непрощенный", "Екатерина. Взлет", "Профессионал" и другие. Он также значится в касте сериала "Союз спасения. Время гнева", чья премьера запланирована на 28 сентября.Сиу родился в Париже 18 июля в 1973 году.
https://ria.ru/20220922/kino-1818745490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
13:45 27.09.2022 (обновлено: 13:59 27.09.2022)
Французский актер получил российское гражданство
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство