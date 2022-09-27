https://ria.ru/20220927/grazhdanstvo-1819753006.html

Французский актер получил российское гражданство

Французский актер получил российское гражданство - РИА Новости, 27.09.2022

Французский актер получил российское гражданство

Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство, следует из указа президента Владимира Путина. Документ опубликован на Официальном интернет-портале... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T13:45

2022-09-27T13:45

2022-09-27T13:59

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство, следует из указа президента Владимира Путина. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.Сиу снимался во многих российских проектах. Среди них "Мистер Нокаут", "Мост", "Непрощенный", "Екатерина. Взлет", "Профессионал" и другие. Он также значится в касте сериала "Союз спасения. Время гнева", чья премьера запланирована на 28 сентября.Сиу родился в Париже 18 июля в 1973 году.

https://ria.ru/20220922/kino-1818745490.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды