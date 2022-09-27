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Французский актер получил российское гражданство - РИА Новости, 27.09.2022
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Культура
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Французский актер получил российское гражданство
Французский актер получил российское гражданство - РИА Новости, 27.09.2022
Французский актер получил российское гражданство
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство, следует из указа президента Владимира Путина. Документ опубликован на Официальном интернет-портале... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:45
2022-09-27T13:59
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство, следует из указа президента Владимира Путина. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.Сиу снимался во многих российских проектах. Среди них "Мистер Нокаут", "Мост", "Непрощенный", "Екатерина. Взлет", "Профессионал" и другие. Он также значится в касте сериала "Союз спасения. Время гнева", чья премьера запланирована на 28 сентября.Сиу родился в Париже 18 июля в 1973 году.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
13:45 27.09.2022 (обновлено: 13:59 27.09.2022)
 
Французский актер получил российское гражданство

Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство

© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Оливье Сиу
Актер Оливье Сиу - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство, следует из указа президента Владимира Путина. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

"Сиу Оливье, Владимир, Шарль, родившийся 18 июля 1973 года во Франции", — говорится в списке принятых в гражданство.

Сиу снимался во многих российских проектах. Среди них "Мистер Нокаут", "Мост", "Непрощенный", "Екатерина. Взлет", "Профессионал" и другие. Он также значится в касте сериала "Союз спасения. Время гнева", чья премьера запланирована на 28 сентября.
Сиу родился в Париже 18 июля в 1973 году.
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