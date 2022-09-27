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Украинские войска за полчаса обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/donbass-1819701248.html
Украинские войска за полчаса обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022
Украинские войска за полчаса обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за полчаса выпустили по территории ДНР 19 снарядов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:42
2022-09-27T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по территории ДНР 19 снарядов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Украинские войска не прекращают обстреливать территорию ДНР и в пятый день референдума о вхождении в состав России."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.05 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.25 мск украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов из танка, а в 8.20 мск и 8.35 мск выпустили по Минеральному и Яковлевке по три снаряда калибром 152 миллиметра.По сообщению ведомства, в 8.40 мск украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220927/obstrel-1819690707.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Ясиноватая
09:42 27.09.2022
 
Украинские войска за полчаса обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР

В Донецке заявили, что ВСУ за полчаса выпустили по территории ДНР 19 снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЧастично разрушенное в результате обстрела ВСУ здание школы в Рубежном
Частично разрушенное в результате обстрела ВСУ здание школы в Рубежном - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Частично разрушенное в результате обстрела ВСУ здание школы в Рубежном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по территории ДНР 19 снарядов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Украинские войска не прекращают обстреливать территорию ДНР и в пятый день референдума о вхождении в состав России.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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ВСУ обстреляли из артиллерии три поселка в ДНР
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.05 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 8.25 мск украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов из танка, а в 8.20 мск и 8.35 мск выпустили по Минеральному и Яковлевке по три снаряда калибром 152 миллиметра.
По сообщению ведомства, в 8.40 мск украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Обломки ракет из РСЗО HIMARS, примененных украинскими войсками при обстреле Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЯсиноватая
 
 
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