https://ria.ru/20220927/donbass-1819701248.html

Украинские войска за полчаса обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 27.09.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли шесть населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за полчаса выпустили по территории ДНР 19 снарядов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:42

2022-09-27T09:42

2022-09-27T09:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по территории ДНР 19 снарядов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Украинские войска не прекращают обстреливать территорию ДНР и в пятый день референдума о вхождении в состав России."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.05 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.25 мск украинские войска выпустили по Зайцево пять снарядов из танка, а в 8.20 мск и 8.35 мск выпустили по Минеральному и Яковлевке по три снаряда калибром 152 миллиметра.По сообщению ведомства, в 8.40 мск украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220927/obstrel-1819690707.html

https://ria.ru/20220927/donbass-1819688289.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая