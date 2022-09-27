https://ria.ru/20220927/bekmansurov-1819814990.html

Знакомый Бекмансурова рассказал, что тот пробовал наркотики

Знакомый Бекмансурова рассказал, что тот пробовал наркотики - РИА Новости, 27.09.2022

Знакомый Бекмансурова рассказал, что тот пробовал наркотики

Бывший друг студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском госуниверситете, рассказал, что тот употреблял снюсы и пробовал ЛСД, передает... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:31

2022-09-27T15:31

2022-09-27T15:31

происшествия

россия

пермский государственный университет

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 27 сен - РИА Новости. Бывший друг студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском госуниверситете, рассказал, что тот употреблял снюсы и пробовал ЛСД, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Во вторник суд допросил школьного товарища Бекмансурова, который учился с ним на первом курсе юридического факультета. Молодые люди дружили в школе с пятого класса, но после выпуска из учебного заведения их отношения перестали быть приятельскими."Он был замкнутым. Его интересы и увлечение были пугающими: интересовался войной, приветствовал нестандартные идеологии - нацизм, национализм. Увлекался биографией Гитлера, считал, что у людей с другим цветом кожи ниже IQ. Интересовался хронологией событий в школе "Колумбайн"* (соответствующее движение признано в РФ террористическим - ред.), биографией людей, совершивших там преступление. Он осуждал казанского стрелка, но не за совершенное преступление, а критиковал характер его действий", - сказал юноша в суде. Он добавил, что Бекмансуров употреблял снюс и "марки" (ЛСД), но после одного из "отравлений" перестал иметь дело с веществами, распространяемыми на цветных бумажках.Бекмансуров говорил ему, что оружие приобрёл в целях защиты - боялся грабителей. По словам юноши, агрессии к окружающим Бекмансуров не проявлял, однако в школе он однажды подрался за честь класса с мальчишками из "параллели". Кроме того, у него была стычка с группой подростков, оскорбивших его за элементы одежды.Также сегодня судом был допрошен доцент кафедры неорганической химии, химической технологии и техносферной безопасности госуниверситета Андрей Романов, который преподавал Бекмансурову дисциплину "Безопасность жизнедеятельности". Он оценивал ученика как вразумительного и правильно отвечающего, но с немного странным внешним видом. По его мнению, Бекмансуров не пользовался особой поддержкой у одногруппников. В день нападения на вуз Романов проводил занятия и во время большой перемены около 11.00 пошёл в столовую на первом этаже корпуса."Заметил плачущую девушку с окровавленными руками. Вокруг неё толпились студенты. Увидел, что из окон корпуса выпрыгивают люди. Потом по коридорам стала разноситься информация, что произошло вооружённое нападение. Послышались выстрелы, кто-то крикнул "бегите", потом увидел полицейского, бегущего к запасному входу корпуса номер шесть", - рассказал Романов. Он уточнил, что потом побежал из корпуса и по пути видел раненых, одному из них - преподавателю Александру Суслонову - стал оказывать помощь, именно в этот момент сработала автоматическая голосовая система оповещения о ЧП.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.В начале сентября начался суд над Бекмансуровым. Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). На этой неделе на заседании допрашивают свидетелей.* Запрещенная в России террористическая организация

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, пермский государственный университет, стрельба в пермском госуниверситете