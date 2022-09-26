https://ria.ru/20220926/stazh-1819445583.html

Добровольное участие в спецоперации зачтут в страховой стаж

Добровольное участие в спецоперации зачтут в страховой стаж - РИА Новости, 26.09.2022

Добровольное участие в спецоперации зачтут в страховой стаж

Добровольное участие в специальной военной операции будет зачтено в страховой стаж для назначения пенсии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:43

2022-09-26T10:43

2022-09-26T10:56

специальная военная операция на украине

общество

россия

татьяна голикова

правительство рф

сергей шойгу

украина

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455231_0:279:3025:1980_1920x0_80_0_0_5de45a9322df8af6bc6161cbaeba6d0b.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Добровольное участие в специальной военной операции будет зачтено в страховой стаж для назначения пенсии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Будет установлено исключение периода приостановления трудового договора при расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также зачет периода добровольного участия лица в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в пенсионный фонд сведений о приостановке трудовых договоров," - сказала Голикова на оперативном совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819443331.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, татьяна голикова, правительство рф, сергей шойгу, украина, михаил мишустин, частичная мобилизация в россии