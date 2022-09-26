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Добровольное участие в спецоперации зачтут в страховой стаж - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/stazh-1819445583.html
Добровольное участие в спецоперации зачтут в страховой стаж
Добровольное участие в спецоперации зачтут в страховой стаж - РИА Новости, 26.09.2022
Добровольное участие в спецоперации зачтут в страховой стаж
Добровольное участие в специальной военной операции будет зачтено в страховой стаж для назначения пенсии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:43
2022-09-26T10:56
специальная военная операция на украине
общество
россия
татьяна голикова
правительство рф
сергей шойгу
украина
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Добровольное участие в специальной военной операции будет зачтено в страховой стаж для назначения пенсии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Будет установлено исключение периода приостановления трудового договора при расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также зачет периода добровольного участия лица в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в пенсионный фонд сведений о приостановке трудовых договоров," - сказала Голикова на оперативном совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, россия, татьяна голикова, правительство рф, сергей шойгу, украина, михаил мишустин, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Татьяна Голикова, Правительство РФ, Сергей Шойгу, Украина, Михаил Мишустин, Частичная мобилизация в России
10:43 26.09.2022 (обновлено: 10:56 26.09.2022)
 
Добровольное участие в спецоперации зачтут в страховой стаж

Вице-премьер Голикова: добровольное участие в спецоперации зачтут в страховой стаж

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Добровольное участие в специальной военной операции будет зачтено в страховой стаж для назначения пенсии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Будет установлено исключение периода приостановления трудового договора при расчете пособий по временной нетрудоспособности, а также зачет периода добровольного участия лица в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, в страховой стаж для назначения пенсии и предоставления в пенсионный фонд сведений о приостановке трудовых договоров," - сказала Голикова на оперативном совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияТатьяна ГоликоваПравительство РФСергей ШойгуУкраинаМихаил МишустинЧастичная мобилизация в России
 
 
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